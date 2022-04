O alkoholu na przestrzeni dziejów

W najbliższy poniedziałek (25 kwietnia), po raz kolejny na profilu Facebook Żuławskiego Parku Historycznego odbędzie się Żuławska Kafejka Historyczna. Gościem Łukasza Kępskiego będzie dr Dorota Dias-Lewandowska z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. A temat rozmowy to alkohol na przestrzeni dziejów. Początek rozmowy o godz. 18:00.

- Czy polski szlachcic był pijany, jak świnia? Jak smakowało wino i gorzałka w ubiegłych stuleciach? Czy problem alkoholowy dotyczył tylko mężczyzn? A przede wszystkim dlaczego zalecano zamiast picia wódki, picie mleka to tylko niektóry pytania i problemy jakie poruszone zostaną na najbliższej Żuławskiej Kafejce Historycznej - powiedział nam Łukasz Kępski, który od ponad roku organizuje internetowe spotkania z ramienia Klubu Nowodworskiego.

Jak podkreślają organizatorzy rozmowa z dr. Dorotą Dias-Lewandowską to pierwsze spotkanie, które w tym roku będzie odwoływać się do szeroko rozumianej historii wyżywienia. Nie da się ukryć, że napoje alkoholowe od wieków stanowiły jej istotny element.

- Chcemy rozmawiać o smaku dawnego wina? Roli społecznej alkoholu i problemach związanych z jego spożywaniem. Dlatego też cieszymy się, że udało nam się do rozmowy zaprosić dr Dorotę Dias-Lewandowską, która od wielu lat zajmuje się tą problematyką - mówi Łukasz Kępski.

To prawda gość kwietniowej Żuławskiej Kafejki Historycznej nie jest przypadkowy. Dr Dorota Dias-Lewandowska jest antropolożką kultury i etnolożką od wielu lat związaną z Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia działającym przy Polskim Towarzystwie Historycznym. Zawodowo pracuje w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. W 2013 r. obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Michel de Montaigne Bordeaux III. W swoich badaniach koncentruje się przede wszystkim na historii alkoholu, dyskursie pijaństwa i trzeźwości oraz stereotypach związanych z alkoholem. Jest autorką wielu prac związanych z tymi zagadnieniami. Do najważniejszych z nich należy wydana w 2014 „Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce, od połowy XVII wieku do początku XIX wieku”. Od wielu lat współpracuje również przy redakcji poszczególnych tomów „Monumenta Poloniae Culinaria”. Obecnie realizuje duży projekt badawczy pt. „Między pijaną „matką zniszczenia” a trzeźwym „aniołem domu”. Ukryte reprezentacje kobiecego picia w polskich i brytyjskich dyskursach publicznych w drugiej połowie XIX wieku.

- Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 25 kwietnia o godz. 18:00 na profil Facebook Żuławskiego Parku Historycznego. Na pewno nie będzie to stracony czas, a patrząc na temat rozmowy uważam, że wiele możemy się dowiedzieć - mówi Kępski.

Spotkanie o alkoholu na przestrzeni dziejów odbędzie się w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski projektu „Stolica Żuław - kulturalnie i kulturowo” współfinansowanego przez Gminę Nowy Dwór Gdański.