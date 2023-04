O dziennikarzach i dziennikarstwie elbląskim na dużym ekranie

Jeszcze przed świętami zapraszamy do kina na nas seans z cyklu „Elbląg na dużym ekranie”. Tematem spotkania będą elbląskie media oraz pracujący w nich dziennikarze.

Do roku 1990 w Elblągu dominowały dzienniki z Trójmiasta: Dziennik Bałtycki, Głos Wybrzeża (z lokalną mutacją Głos Elbląga) i Wieczór Wybrzeża. Jedynym lokalnym tytułem były „Wiadomości Elbląskie” - tygodnik KW PZPR wydawany od 15 listopada 1979 r. Ostatni numer (518) ukazał się 31 stycznia 1990 r. Sytuacja zmieniła się po obradach Okrągłego Stołu, gdy zniesiono cenzurę. Zaczęło się wówczas ukazywać szereg lokalnych tytułów, które nie miały jednak długiego życia. Były to: Elbląska Gazeta Obywatelska „EGO”, „Tygodnik Elbląski”, „Elbląskiego Magazyn Ilustrowany”, „Kurier Elbląski”, tygodnik „Wiadomości”, „Echo Elbląga”, czy „Tygodnik Elbląski”. Do Elbląga nadal docierały wymienione wcześniej tytuły trójmiejskie, ale też pojawiły się nowe: „Gazeta Gdańska” i „Gazeta Morska” – regionalny dodatek do „Gazety Wyborczej”. Od roku 1999 przez dwa lata ukazywała się „Gazeta w Elblągu”; 10 lat wydawany był kolorowy magazyn „Tydzień w Elblągu”. Na rynku pojawiło się kierowane do uczniów „Moje Liceum”, do kobiet - „Elblążanka”, do osób niepełnosprawnych - „Razem z Tobą”, do organizacji społecznych - „Pozarządowiec”, do sympatyków prawicy - „Regiony”, „Centrum” i „Jednak Centrum”, czy najdłużej ukazujący się - kwartalnik kulturalny „Tygiel”. Schyłek prasy drukowanej, to gazety bezpłatne, jak „Extra Elbląg” czy „Elblog” oraz gazety i biuletyny wydawane przy okazji ważnych wydarzeń bądź wyborów. Miejsce prasy drukowanej w XXI wieku zajęły portale internetowe, których liczba i tytuły wciąż się zmieniają.

Od roku 1992 przez 10 lat działała lokalna rozgłośnia radiowa „Radio EL”. Tu pierwsze kroki stawiało wielu dziennikarzy i późniejszych animatorów kultury. W 1994 r. nadawanie rozpoczęła prywatna telewizja „Vectra-El” (od roku 2000 pod nazwą „Telewizja Elbląska”, a od 2017 „Truso.TV”). Było też nadające zaledwie rok katolickie „Radio Bis”.

Znana i nieznana historia elbląskich mediów przeplatana będzie anegdotami i ilustrowana nagraniami filmowymi. Na seans zapraszamy w środę (5 kwietnia) o godz. 18 do Kina Światowid. Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid i telewizja TRUSO.TV, partnerami Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Elblągu i stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Wstęp wolny.

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl