O wielkich przygodach w świecie przyrody

Jeśli Twoje dziecko lubi zadawać trudne pytania, a ty nie zawsze wiesz, jak na nie odpowiedzieć, lubi zagadki przyrodnicze – koniecznie obejrzyjcie razem spotkanie z Wojciechem Mikołuszką, autorem uwielbianych przez dzieci książek z serii „Tato, a dlaczego?” czy „Wielkie” (ostatnia to „Wielkie przygody w świecie przyrody”). Spotkanie odbędzie się w środę, 16 grudnia, o godz. 13:00 na stronie FB Biblioteki Elbląskiej.

O książce „Wielkie przygody w świecie przyrody” z opisu wydawcy:

Wojciech Mikołuszko to znany i lubiany dziennikarz naukowy, autor popularnych książek dla dzieci, w których rozwiązuje zagadki przyrody. Tym razem, w kolejnej książce z cyklu „Wielkie” (po „Wielkich pytaniach” i „Wielkich eksperymentach”) opowiada o niezwykłych ludziach, którzy związali swoje życie z przyrodą. Wśród dwudziestu postaci, których losy opisuje, są np. badaczka szympansów Jane Goodall, filmowiec Dawid Attenborough, młoda aktywistka Greta Thunberg, przyrodnik Karol Darwin, malarz Henri Rousseau, filozof, który zamieszkał w lesie, Henry David Thoreau, poetka Urszula Zajączkowska. Ale Mikołuszko pokazuje też mniej znane osoby jak np. David Rothenberg - muzyk grający na klarnecie z wielorybami, Iwa Momatiuk - fotografka dzikiej przyrody, Benedykt Dybowski - badacz jeziora Bajkał, Katarzyna Simonienko - lekarka stosująca terapię lasem, małżeństwo Łyczków prowadzące schronisko dla dzikich zwierząt. W książce znalazły się więc historie ludzie żyjących w różnych miejscach, w różnych czasach, mających różne zawody i umiejętności. A łączy ich to, że przyroda to ich pasja i inspiracja. Opowieściom Mikołuszki towarzyszą wspaniałe ilustracje Joanny Rzezak. Młodzi czytelnicy znajdą tu także podpowiedzi, jak wziąć przykład z danej postaci i przeżyć przygodę w świecie przyrody: z plecakiem, aparatem, pędzlem, mikroskopem, notatnikiem.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.