Od EL do GEL. Archiwalne Materie

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę ukazującą bogatą historię placówki poprzez nigdy dotąd nieprezentowane materiały archiwalne. Wernisaż będzie miał miejsce online w czwartek 17 grudnia o godz. 18:00 na profilu FB instytucji.

Archiwum Centrum Sztuki Galeria EL swoimi zbiorami sięga w przeszłość znacznie dalej niż do momentu założenia w kościelnych ruinach przez Gerarda Kwiatkowskiego pracowni artystycznej szesnaście lat po ostatniej wojnie. Wystawa, głównie za pośrednictwem zdjęć, przybliża nie tylko pierwsze dwadzieścia lat twórczej działalności w tym miejscu, ale również wcześniejsze losy zabytkowej świątyni p.w. Najświętszej Marii Panny. Pisma i fotografie, zarówno rękopisy jak i kopie, oryginały lub faksymile czy odbitki - nie zawsze trafiały do archiwalnego depozytu wyczerpująco opisane. Część materiałów zaginęła lub uległa zniszczeniu. Wiele z prezentowanych na wystawie dokumentów nosi wyraźne piętno czasu i dziejowych zawirowań w postaci notatek, nie do końca zrozumiałych dziś oznaczeń, nadpisów i skreśleń. Dzięki temu zbiory stanowią odzwierciedlenie skomplikowanych losów miejsca, którego gospodarzem od sześćdziesięciu lat pozostaje elbląskie centrum sztuki. Wystawa nie jest kolejną próbą „podręcznikowego”, akademickiego odtworzenia historii Galerii EL - sekwencjonowanie czy porządkowanie jej dotychczasowych losów. Organizatorzy wystawy koncentrują się na esencjonalnej wartości archiwum jako osobliwego depozytariusza pamięci o tym nietuzinkowym miejscu.

Wernisaż wystawy odbędzie się w formie oprowadzania kuratorskiego (online) w najbliższy czwartek o godz. 18:00.

17.12.2020, godz. 18:00 – wernisaż wystawy (online, profil na Facebook Galerii EL )

18.12.2020 – 28.02.2021 – czas trwania wystawy

kurator wystawy: Mateusz Florczak

pomoc w doborze materiałów: Zbyszek Opalewski