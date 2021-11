„Oddycham”. Już wkrótce muzyczny debiut Julii Kaczmarczyk

Jeszcze w tym tygodniu będziemy mogli posłuchać debiutanckiego singla Julii Kaczmarczyk. Utwór „Oddycham” pochodzącej z Elbląga artystki pojawi się na popularnych platformach streamingowych w piątek (26 listopada). Nie zabraknie również teledysku.

- „Oddycham” opowiada o trudnej relacji, myślę jednak, że interpretację tekstu zostawię słuchaczom. Tytułowy oddech to teraz ważne słowo w moim życiu: dużo robię, otworzyłam się na nowe, mam pole do tego, żeby się rozwijać i robić to, o czym marzyłam – opowiada Julia Kaczmarczyk, która jest autorką zarówno tekstu, jak i muzyki do utworu. - Produkcją i aranżacją zajął się Michał Szlempo – podkreśla. - Za teledysk odpowiada z kolei Bartosz Izdebski, który też jest z pochodzenia elblążaninem (pisaliśmy o nim tutaj – red.). Spotkaliśmy się z Bartoszem właściwie przez przypadek. Nagrania do klipu to był świetny czas, bardzo podobał mi się cały proces tworzenia tego materiału. To jednocześnie trudna i przyjemna praca i bardzo cieszą mnie jej efekty. Materiał powstawał na Mierzei Wiślanej - zaznacza.

Julia Kaczmarczyk jest studentką wokalistyki jazzowej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ukończyła szkołę muzyczną w Elblągu. Pisaliśmy o niej, gdy zajęła drugie miejsce w 17. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Kryształowa Nuta” w Kętrzynie. To wtedy pierwszy raz zaprezentowała utwór "Oddycham" przed publicznością. Elblążanka gra również na fortepianie.

- Jeśli chodzi o moje najbliższe plany, to czeka mnie udział w różnych koncertach świątecznych. Na pewno będę pracować nad kolejnymi produkcjami, ten temat mocno się rozwija. Pewnie w niedalekiej przyszłości zaproponuję słuchaczom moje kolejne utwory. Póki co zapraszam do odsłuchania „Oddycham” i obejrzenia klipu, który jest moim zdaniem naprawdę interesujący - zachęca.

Premierę „Oddycham” można też śledzić w ramach facebookowego wydarzenia.