Odmrażanie kin i teatru

Od piątku kina i teatry w całym kraju mogą ponownie zapraszać widzów. Jak na wznowienie działalności przygotowały się elbląskie instytucje?

Początkowo kina i teatry miały wznowić działalność po pandemicznej przerwie 29 maja, ale rząd przyspieszył ten moment o tydzień.

- Ten tydzień przesunięcia otwarcia kin był dla wszystkich zaskoczeniem. Raczej byliśmy przygotowani, zresztą jak wszyscy, na 29 maja. Teraz był taki przyspieszony tryb zamawiania filmów, umawiania, ustalania harmonogramu projekcji – mówi Aleksandra Bielska z Kina Światowid, które zdążyło przygotować swoje sale i repertuar na szybszy termin.

Elbląskie Multikino, jak pozostałe kina tej sieci, ruszy z kolei 28 maja. Wszystkie tego typu obiekty muszą działać w reżimie sanitarnym, co oznacza m.in., że tylko połowa miejsc może być zajęta, widzowie muszą zachowywać dystans i nosić w kinie maseczki.

- Nie mamy żadnych obaw przed tym otwarciem, bo to już nasze trzecie otwarcie pandemiczne, więc te wszystkie wymogi sanitarne już są nam dobrze znane i pozostajemy przy tym, co było przy poprzednich otwarciach – dodaje Aleksandra Bielska. - Kiedy będą przychodziły rodziny, albo osoby, które ze sobą mieszkają lub po prostu przebywają, to oczywiście nie ma problemu, żeby siedzieli obok siebie. Natomiast, ważny jest ten dystans zachowany wobec pozostałych widzów. W kinie nie można spożywać żadnych pokarmów. Sklepik czy bufet będzie nieczynny – podkreśla Bielska.

- O zachowanie dystansu między widzami automatycznie zadba system biletowy – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Natalia Kaleta-Nguyen z Multikina. - Zgodnie z wytycznymi widzowie na terenie kina powinni nosić maseczkę oraz zajmować na sali kinowej miejsca wyznaczone na bilecie.

Spragnieni filmowych emocji w elbląskich kinach mogli zobaczyć m.in. oskarowe premiery. W repertuarach pojawią się również ciekawe propozycje dla dzieci.

- Osoby stęsknione za magią wielkiego ekranu znajdą w repertuarze kilkanaście premierowych i przedpremierowych tytułów filmowych. Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy liczne propozycje dla całych rodzin: animację „Co w duszy gra”, „Krudowie 2: nowa era”, „Psy i koty 3: Łapa w łapę” i produkcję „Cruella” z rewelacyjną Emmą Stone w roli głównej – zachęca Aleksandra Kaleta-Nguyen z Multikina.

- Czekamy na widzów z premierami oskarowymi, filmami, które, na które wszyscy czekają, m.in. na ,,Nomadland” w pokazach przedpremierowych, film „Ojciec” czy „Co w duszy gra”, ale mamy także inne propozycje: i dla dzieci, i dla dorosłych – dodaje Amelia Bielska.

Pierwsze spektakle po pandemicznej przerwie ma już za sobą Teatr im. Aleksandra Sewruka. W piątek przywitał się z widzami spektaklem „Wszystko o kobietach”, który będzie grany także w sobotę (godz. 18) i niedzielę (godz. 17). A w kolejny weekend (29 maja o godz. 16 i 30 maja o godz. 12) zaprasza na spektakl „Adonis ma gościa”. Oczywiście z zachowaniem sanitarnych obostrzeń – dystans, maseczka i do 50 procent zajętości miejsc.