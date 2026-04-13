Odważ się! Wyrusz na Camino - spotkanie z Tamarą Frączkowską

W poniedziałek, 20 kwietnia, o godz. 17 zapraszamy do sali “U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Tamarą Frączkowską, która wielokrotnie samotnie wędrowała szlakiem Camino de Santiago w Hiszpanii i Portugalii. Camino to ponad tysiącletni średniowieczny szlak pielgrzymkowy, którego celem jest hiszpańskie miasto Santiago de Compostela.

Dlaczego również dzisiaj warto wyruszyć w tę Drogę? Czego można się nauczyć? Co odkryć? Może też chcielibyście wyruszyć, ale macie obawy? To spotkanie pomoże Wam je rozwiać i być może już następnego dnia…zaczniecie się pakować.

Chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o tej niezwykłej Drodze? Marzycie o wędrówce szlakiem Camino w Hiszpanii lub Portugalii? Macie obawy, czy to się uda? Może brakuje Wam odwagi, wiedzy? Może myślicie, że Camino jest dla Was za trudne

Zapraszamy na spotkanie z Tamarą Frączkowską, która szlakiem Camino w Hiszpanii i Portugalii przebyła samotnie prawie 3000 kilometrów. Przeszła też wiele kilometrów polskimi Drogami św. Jakuba. Podzieli się swoimi doświadczeniami i opowie, jak przygotować się do pierwszej wędrówki. Będzie to również okazja do zadania pytań i rozmowy – zarówno dla tych, którzy dopiero marzą o Camino, jak i dla tych, którzy mają je już za sobą i chcieliby podzielić się swoimi przeżyciami.