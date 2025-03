Odwiedź wystawę i pomóż bezdomnym zwierzętom

W Galerii EL trwa zbiórka zorganizowana na bezdomne psy i koty ze Schroniska "Psi Raj" w Pasłęku. Zbiórka jest inspirowana wystawą Kacpra Tomaszewskiego „𝐒́𝐧𝐢𝐣 𝐩𝐢𝐞𝐬𝐤𝐮, 𝐬́𝐧𝐢𝐣…” 𝐊𝐚𝐜𝐩𝐫𝐚 𝐓𝐨𝐦𝐚𝐬𝐳𝐞𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨.

Wystawa Kacpra Tomaszewskiego jest częścią szerszego dialogu na temat naszej więzi z nie-ludzkimi istotami. A jedną z rzeczy, którą możemy zrobić dla zwierząt, jest zapewnienie im komfortowych warunków życia.Po konsultacji z Barbarą Zarudzką, kierowniczką wspaniałego Schroniska „Psi Raj”, zachęcamy Was do wsparcia bezdomnych zwierząt. Przedstawiamy listę potrzeb, pamiętajcie proszę, że Schronisko nie przyjmuje karm marketowych, są one słabej jakości i zwierzęta po nich chorują.

𝐏𝐨𝐭𝐫𝐳𝐞𝐛𝐲 𝐏𝐬𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐑𝐚𝐣𝐮:

k𝐚𝐫𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐜𝐡𝐞 𝐢 𝐦𝐨𝐤𝐫𝐞 𝐝𝐥𝐚 𝐩𝐬𝐨́𝐰 𝐢 𝐤𝐨𝐭𝐨́𝐰 𝐝𝐨𝐛𝐫𝐞𝐣 𝐣𝐚𝐤𝐨𝐬́𝐜𝐢

k𝐚𝐫𝐦𝐲 𝐰𝐞𝐭𝐞𝐫𝐲𝐧𝐚𝐫𝐲𝐣𝐧𝐞 𝐝𝐥𝐚 𝐩𝐬𝐢𝐜𝐡 𝐢 𝐤𝐨𝐜𝐢𝐜𝐡 𝐬𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫𝐨́𝐰;

p𝐫𝐨𝐛𝐢𝐨𝐭𝐲𝐤𝐢;

p𝐫𝐳𝐞𝐤𝐚̨𝐬𝐤𝐢 𝐝𝐥𝐚 𝐩𝐬𝐨́𝐰 𝐝𝐨𝐛𝐫𝐞𝐣 𝐣𝐚𝐤𝐨𝐬́𝐜𝐢;

r𝐞̨𝐤𝐚𝐰𝐢𝐜𝐳𝐤𝐢 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐨𝐫𝐚𝐳𝐨𝐰𝐞 𝐌 𝐢 𝐋;

r𝐞̨𝐤𝐚𝐰𝐢𝐜𝐳𝐤𝐢 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚ł𝐨𝐰𝐞 𝐫𝐨𝐛𝐨𝐜𝐳𝐞;

pł𝐲𝐧𝐲 𝐝𝐨 𝐬𝐩𝐫𝐳𝐚̨𝐭𝐚𝐧𝐢𝐚 – 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬, 𝐩ł𝐲𝐧 𝐝𝐨 𝐬𝐳𝐲𝐛;

m𝐨𝐩𝐲 – 𝐬𝐳𝐦𝐚𝐜𝐢𝐚𝐧𝐞 (𝐧𝐢𝐞 𝐬𝐳𝐧𝐮𝐫𝐤𝐨𝐰𝐞);

ś𝐜𝐢𝐚̨𝐠𝐚𝐜𝐳𝐤𝐚 𝐠𝐮𝐦𝐨𝐰𝐚 𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐬𝐚𝐝𝐳𝐤𝐢.

Dla wszystkich osób, które zechcą wspomóc Schronisko i przynieść potrzebne rzeczy przygotowaliśmy podziękowanie. Tego dnia, bilet do Galerii EL kupicie za jedyne 3 zł.

Miejsce zbiórki Krużganek

Czas zbiórki: do 30.03.2025

Z góry dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i chęć pomocy

Na wydarzeniu będziemy udostępniać psy i koty, które szukają najlepszych domów!