Już po raz 24 Elbląg był areną zmagań miłośników wartościowego słowa i wyjątkowej muzyki z całej Polski. Przed elbląską publicznością zaprezentowali się najlepsi w kraju recytatorzy i wykonawcy piosenki poetyckiej. Zwieńczeniem Festiwalu był koncert zespołu "Czerwony Tulipan". Zobacz zdjęcia.

Muzyczna strona tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?” była bardzo urozmaicona. Uczestnicy Festiwalu w kategorii piosenki poetyckiej przygotowali utwory zarówno własne jak i uznanych twórców m.in. Agnieszki Osieckiej czy Wojciecha Młynarskiego. W sobotę prezentowali się zgłoszeni do Festiwalu wykonawcy oraz mogliśmy oglądać uczestników, którzy zgłosili się do kategorii recytacji. Usłyszeć można było między innymi fragmenty utworów Adama Mickiewicza, Olgi Tokarczuk, wiersze Haliny Poświatowskiej.

Po wysłuchaniu 19 recytatorów, 14 śpiewających poezję, jury w składzie: Monika Kowalczyk-Kogut, Krzysztof Ogłoza, Jarosław Wasik postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii piosenka poetycka:

Dwa wyróżnienia:

- Weronika Ważna z Kwidzyna

- Julia Opalska z Kwidzyna

III nagrodę:

- Matylda Stanejko i Grzegorz Paczkowski z Warszawy

II nagroda:

- Inga Żebrowska z Warszawy

I nagroda:

- Szymon Brucki z Torunia

W kategorii recytacja przyznało:

Dwa wyróżnienia:

- Radosław Janik z Trzcianki

- Patrycja Rygielska z Warszawy

III nagroda:

- Luiza Skawińska z Drawska

Dwie równorzędne II nagrody:

- Bartosz Kowalczyk z Drawska Pomorskiego

- Kacper Rokosz z Łętowic

Dwie równorzędne I nagrody:

- Małgorzata Stopyra z Warszawy

- Inez Wilczewska ze Szczecina

Voucher pobytowy „Romantyczny weekend we Dwoje”

Nagrodę GRAND PRIX XXIV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” otrzymał Łukasz Jędrys z Olsztyna. Nominacje do udziału w 58. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie otrzymują: Łukasz Jędrys, Szymon Brucki, Inga Żebrowska oraz duet Matylda Stanejko i Grzegorz Paczkowski