Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa już za miesiąc

Reklama

To już ostatnie chwile, żeby wysłać zgłoszenia do udziału w prezentacjach konkursowych w XXIV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” organizowanego przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Na zgłoszenia czekamy do 27 lutego.

Szczegółowe wytyczne można znaleźć w regulaminie konkursu – na stronie internetowej Festiwalu. Festiwal skierowany jest do pasjonatów języka ojczystego i już po raz 24 skupi miłośników dbałości i uważności słowa. Miłość. To temat głęboki i niezwykle rozległy. Był i nadal jest, inspiracją największych i najwybitniejszych artystów. Uczucia można wyśpiewać, wyrecytować i poruszyć serca odbiorców, a tym samym odrobinę zmieniać świat na lepsze. Tak jak kropla drąży skałę, tak ideą naszego Festiwalu jest ciągłe dążenie do zachowania w użyciu czystości kultury słowa, tak mocno marginalizowanym w dzisiejszych czasach. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa "...czy to jest kochanie?" odbędzie się w dniach 21-22 marca w Elblągu. Prezentacje konkursowe w kategorii recytacja rozpoczną się w sobotę, 21 marca, o godzinie 10.00 na „Scenie na Piętrze” i potrwają do godziny 15.00, natomiast od godziny 17.00 do 20.00 w Dużej Sali Kina Światowid prezentować się będą wykonawcy piosenki poetyckiej. Przesłuchania uczestników są otwarte dla publiczności. W niedzielę, 22 marca, o godz. 18.00 finaliści obu kategorii zaprezentują się w Koncercie Laureatów, podczas którego poznamy zwycięzcę tegorocznej edycji Festiwalu. Koncert galowy uświetni Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem i Warsaw Opera Quartet. Patronat Honorowy nad Festiwalem objęli: Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego oraz Witold Wróblewski - Prezydent Elbląga. Sponsorami Festiwalu są: Hotel Anders Resort&Spa w Starych Jabłonkach, Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Ubezpieczenia „Perfect” Stanisław Jasina, „Optima” - profesjonalne artykuły chemii gospodarczej. Festiwal zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga. Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

CSE Światowid