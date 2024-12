Okręty Schichaua w książce Michała Glocka

W piątek (13 grudnia) w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się spotkanie autorskie Michała Glocka. Autor zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Schichau, Elbląg... i okręty”.

Ferdynand Schichau jest przykładem jak zrobić karierę „Od zera do milionera” . W skład jego koncernu wchodziła m. in. stocznia w Elblągu. Okazała się za mała, żeby budować większe okręty (i zarabiać więcej pieniędzy); to jedna z przyczyn powstania filii stoczni w Gdańsku. Z tych stoczni wyszedł m.in. mały krążownik „Elbing”, który swoją krótką karierę zakończył podczas Bitwy Jutlandzkiej; torpedowiec A 68, na którym po I wojnie światowej podniesiono biało-czerwoną banderę, a sam okręt przemianowano na ORP Kujawiak. O nich i nie tylko będzie opowiadał Michał Glock, autor książki „Schichau, Elbląg... i okręty”, w której opisał okręty „made in Schichau”.

Spotkanie autorskie odbędzie się w piątek (13 grudnia) w Ratuszu Staromiejskim o godzinie 16 w sali C/100. Wstęp wolny. Na miejscu będzie możliwość kupna książki i zdobycia dedykacji. O książce przeczytasz tutaj.