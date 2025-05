Do szkoły i na osiedle (W kadrach pomiędzy Elbingiem a Elblągiem, odc. 12)

Jarosław Jaroszuk odnawia, rekonstruuje, czasem wręcz „ratuje” stare zdjęcia Elbląga, tworzy również ich zestawienia z fotkami współczesnymi, kolaże. Jego prace zdążyły już zyskać uznanie internautów, trafiły do telewizji, a teraz będziemy je też sukcesywnie prezentować na łamach portElu.

Zaczynamy od Królewieckiej, a konkretnie od Zespołu Szkół Gospodarczych. Kadr archiwalny powstał w okolicach 1930-35 roku. Jak przypomina strona internetowa szkoły:

- Przed II wojną światową w gmachu szkoły mieściła się niemiecka Państwowa Szkoła Zawodowa Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt z Wyższą Szkołą Zawodową dla Kobiet, potocznie zwaną "Klopsakademie". W powojennym, już polskim, Elblągu budynek stał się siedzibą szkoły zawodowej o tym samym charakterze. W 1946 r. Ministerstwo Oświaty powołało do życia szkoły zawodowe. Jedną z nich była placówka, która stała się początkiem obecnego Zespołu Szkół Gospodarczych. Była to Państwowa Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym i Gimnazjum Krawieckie (...) - podaje ZSG.

Przenosimy się całkiem niedaleko, na Osiedle Marynarzy. Kadr archiwalny to okolice 1939 roku.

„ Ulica, a raczej plac, otoczony domkami willowymi. Znajduje się pomiędzy ul. Krzyżanowskiego – Bohaterów Westerplatte – Kajki i Beniowskiego. Do 1945 r. było to Osiedla Ericha Kocha (Erich-Koch-Sidlung) Po 1945 r. nadano mu obecną nazwę, a to dla uczczenia liczącej 18 osób z Morskiej Grupy Operacyjnej, która 27 marca 1945 r. przybyła do Elbląga. Jej zadaniem miało być przejmowanie majątku morskiego i portowego od Rosjan, do czego radzieckie dowództwo się nie paliło. Początkowo członkowie grupy zostali zakwaterowani właśnie na Osiedlu Marynarzy” – pisał o tym miejscu Karol Wyszyński w cyklu Historia elbląskich ulic.