One wygrały nagrody Letniego Salonu Muzycznego

Od 11 lipca przez pięć kolejnych tygodni na portEl.pl ogłaszamy konkursy, w których do wygrania są zestawy nagród ufundowane przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, organizatora Letniego Salonu Muzycznego. Dzisiaj rozstrzygamy pierwszy konkurs

W pierwszej edycji konkursu pytaliśmy mi.n. o to, jaki film kręcił Andrzej Wajda w elbląskiej Bażantarni i która biblioteka nosi imię Cypriana Norwida. Uczestnicy konkursu musieli też najciekawiej dokończyć zdanie "Letni Salon Muzyczny w Bażantarni to dla mnie..." Najciekawsze propozycje przesłały Aleksandra Przygoda, Alicja Wewiórska i Martyna Długokencka i to one otrzymają zestaw książek, płyt CD i gadżetów, ufundowanych przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Nagrody czekają na odbiór w naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1c od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.30.

Trwa też druga edycja konkursu, w której na odpowiedzi czekamy do 18 lipca. Zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl