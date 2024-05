Organy w wersji mini i maksi

W niedzielę odbył się drugi koncert II Elbląskiego Festiwalu Organowego. Koncert wyjątkowy, bo po raz pierwszy organizatorzy festiwalu mogli zaprosić melomanów do katedry św. Mikołaja. Po raz pierwszy też w Elblągu można było wysłuchać kompozycji wykonany na miniaturowych organach. Zobacz zdjęcia.

Na początek warto wspomnieć, że pierwsze wzmianki o istnieniu organów w Elblągu pochodzą z 1397 roku. – Gdzieś tutaj w przestrzeni kościoła zostały wówczas zbudowane niewielkie organy. Te obecne – katedralne – to największy tego typu instrument w Elblągu. Nie zostały zbudowane tutaj, ich historia zaczyna się 1902 roku w parafii w miejscowości Nowe nad Wisłą – opowiadał prowadzący koncert Bartosz Skop, przedstawiciel organizatora, czyli Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Budowniczowie z Berlina stworzyli w 1902 roku 26-głosowe organy, które funkcjonowały w Nowem do 1945 roku, kiedy to zostały zdewastowane, a po 10 latach przewiezione do Elbląga. W 2011 roku zostały przebudowane, powiększone do 32 głosów i służą katedrze do dziś. Dzięki porozumieniu ETK z parafią św. Mikołaja po raz pierwszy mogliśmy je usłyszeć podczas koncertu Elbląskiego Festiwalu Organowego. Zanim to jednak nastąpiło, dzisiejsza solistka – Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa (organistka, pedagog, organolog i konserwator-zabytkoznawca) zaprezentowała kilka utworów na miniaturowych organach, które przywiozła ze sobą.

- Ten instrument nie należy niestety do mnie. Jeździ ze mną bardzo często, bo służy jako znakomity element edukacyjny podczas zajęć z dziećmi, które są nim zafascynowane – mówiła Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, tłumacząc że grając na takich organach, używa specjalnego miecha, co wymaga odpowiedniego oddechu jak to czynią śpiewacy czy muzycy grający na instrumentach dętych. Melomani zgromadzeni w katedrze mieli okazję wysłuchać czterech krótkich utworów na tym instrumencie, pochodzących nawet sprzed 500 lat, które miały – powiedzielibyśmy dzisiaj – charakter rozrywkowy, grane były dla przyjemności słuchaczy.

Dodajmy, że Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa od listopada 2023 r. kieruje Zespołem ds. Organów Historycznych w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Studiowała organy pod kierunkiem prof. Magdaleny Czajki i prof. Juliana Gembalskiego. W 2002 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Jest również konserwatorem - zabytkoznawcą, absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest laureatką konkursów organowych (Wrocław 1996, Rumia 1999). Brała udział w wielu kursach i festiwalach muzyki organowej w Polsce i za granicą. W swoim dorobku ma nagrania historycznych instrumentów i liczne publikacje z zakresu badań i ochrony zabytkowych organów.

Kolejny koncert II Elbląskiego Festiwalu Organowego już 2 czerwca w parafii św. Wojciecha.

Program Festiwalu:

2.06 - Tomasz Soczek (Kraków, Warszawa) - organy, fisharmonia artystyczna

Kościół św. Wojciecha w Elblągu, ul. Wiejska 4

9.06 - Kamilla Lévai (Kraków) - organy

Katedra św. Mikołaja w Elblągu, ul Mostowa 18,

16.06. - Andreas Jetter (Church/Szwajcaria) - organy

Kościół św. Wojciecha w Elblągu, ul. Wiejska 4,

