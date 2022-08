Ostatnia letnia jam session w Krypcie

Na zdjęciu: Kacper Skolik, fot. Dominik Żyłowski

Klub Środowisk Twórczych i Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zapraszają na ostatnią sesję jazzową. Będzie to dziesiąta sesja, która odbędzie się w ramach projektu "Jazzowy Elbląg 2022". Klub stara się pozyskać finansowanie z innych źródeł, by kontynuować to udane przedsięwzięcie. W projekcie wzięło udział kilkudziesięciu artystów z Polski, w tym sześcioro z Elblaga.

Ostatnią sesję poprowadzi perkusista Kacper Skolik i będzie to ostatnia okazja, by posłuchać jego improwizacji, gdyż artysta już we wrześniu wraca do Kopenhagi. Klub Krypta, czwartek (25 sierpnia) godz. 19. Wstęp wolny. Projekt "Jazzowy Elbląg 2022" jest finansowany przez Samorząd Miasta Elbląg

Klub Środowisk Twórczych Krypta