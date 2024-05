„Oswoić miasto”- na finał

Od 10 do 15 czerwca Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza do ostatnich spotkań i zwiedzania wystawy „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-49”. Na ten tydzień zaplanowano grę miejską, oprowadzanie kuratorskie, wykład czy spacer z przewodnikiem.

- Wystawa multimedialna "Oswoić miasto" była dostępna w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu przez dwa lata. Teraz czas na zmianę ekspozycji – mówi Edyta Bugowska z Regionalnej Pracowni Digitalizacji. - Nową wystawę będzie można oglądać jesienią, tymczasem dotychczasową chcemy pożegnać uroczyście - w końcu obejrzało ją ponad 2 500 osób.

W dniach 10-14 czerwca przyjmowane są zgłoszenia na ostatnie zwiedzania grupowe i indywidualne, na które można się umawiać, dzwoniąc lub mailując - pod nr tel. 55 611 20 84 lub rpd@swiatowid.elblag.pl.

We wtorek, 11 czerwca odbędzie się gra miejska "Tropem elbląskich pionierów". Gra przeznaczona jest dla uczniów elbląskich szkół ponadpodstawowych i będzie polegała na odnalezieniu w mieście miejsc związanych z zakończeniem działań wojennych i pionierami elbląskimi oraz wykonaniu serii zadań, z nimi związanych. Zapisy chętnych grup przyjmowane są pod nr tel. 55 611 20 84/55 611 20 63 lub mailowo: rpd@swiatowid.elblag.pl.

W piątek, 14 czerwca wystawa będzie czynna od godz. 9.00 do 20.00. Nie trzeba się zapisywać na zwiedzanie. O godz. 17.00 odbędzie się zwiedzanie kuratorskie z autorem koncepcji wystawy — dr. Tomaszem Glinieckim, a o godz. 18.00 wykład o rzeczach, przywożonych do Elbląga przez przychodźców dr Hanny Witkowskiej-Barvenavy – „Ludzie i rzeczy. Co spakować do walizki? Doświadczenie elblążan z lat 1945-1949”.

Z kolei w sobotę, 15 czerwca wspólnie z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej odbędzie się spacer po Elblągu śladami pierwszych powojennych mieszkańców, zakończony ostatnim już zwiedzaniem wystawy – tego dnia sprzęty na wystawie multimedialnej zostaną uroczyście wyłączone. Start spaceru o godz. 9.00 przy wejściu do Parku Kajki, przy ul. Pionierskiej. Spacer poprowadzi przewodniczka Małgorzata Światkowska.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, na część obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.