Oto laureaci konkursu Letniego Salonu Muzycznego

Mamy kolejnych pięciu laureatów konkursu, organizowanego z okazji Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni. Poznajcie ich nazwiska.

Co tydzień, przez okres trwania Letniego Salonu Muzycznego, na portEl.pl ogłaszaliśmy konkurs z nagrodami, przekazanymi przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, organizatora Letniego Salonu Muzycznego. Dzisiaj podajemy laureatów ostatniej edycji konkursu. Zestawy nagród otrzymują: Izabela Bakalarska, Olga Matyja, Magdalena Słaby, Michalina Urbańska, Ewa Szukieć. Odpowiedzieli oni prawidłowo na pytanie, Która edycja Letniego Salonu Muzycznego odbywa sięw tym roku i dokończyli najciekawiej zdanie "Kultura w Elblągu to moim zdaniem..." . Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji portEl.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.