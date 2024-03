OTTS Pomosty już 27 kwietnia

Już 27 kwietnia w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się turniej tańca towarzyskiego z wieloletnią tradycją - Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Pomosty.

Pomosty to turniej skierowany do pasjonatów tańca, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności sportowe, a także piąć się w górę w rankingu i zdobywać wyższe klasy taneczne. Wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarz imprez sportowych odbywających się w Elblągu. Organizowane jest w naszym mieście od ponad dwudziestu lat.

Turniej to także świetna okazja do integracji - co roku skupia liczne grono tancerzy w różnym wieku, od dzieci po młodzież. Często w tle imprezy sportowej kryje się znacznie więcej niż tylko rywalizacja. Uczestnictwo w zawodach daje możliwość do wymiany doświadczeń oraz nawiązywania nowych znajomości. Atmosfera turnieju sprzyja budowaniu więzi międzyludzkich, a rywalizacja staje się pretekstem do wzajemnego wsparcia i dopingowania. Przy okazji najmłodsi sportowcy uczą się zasad fair play, umiejętności godnego świętowania własnych sukcesów oraz honorowego znoszenia porażek, które są nieodłącznym elementem każdego sportu.

Do udziału w tym widowiskowym wydarzeniu zapraszamy wszystkich miłośników tańca towarzyskiego. Zapewniamy, że widzowie będą mieli okazję do wspólnego celebrowania i podziwiania sztuki tanecznej na najwyższym poziomie.

Bilet - stolik (ważny na jeden blok): 60 zł

Bilet - trybuny (całodzienny): 40 zł

Bilety do nabycia:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Termin: 27 kwietnia 2024 (sobota), godz. 10:00 - 19:00,

Miejsce: sala widowiskowo-sportowa, CSE „Światowid” w Elblągu.