Nareszcie długi weekend. Wernisaż, operetka i piknik motocyklowy

Przed nami nareszcie długi weekend. Wielu elblążan pewnie wyjedzie na krótki wypoczynek, ale ci, którzy zostaną w mieście, też będą mieli co robić. Zapraszamy na przewodnik po wydarzeniach najbliższych dni - tekstowy i filmowy.

Czwartek (14 sierpnia)

Po raz 29. w Pasłęku odbywają się Świętojańskie Zawody Balonowe im. Bogusława Stankiewicza. Impreza potrwa do 17 sierpnia. Program wszystkich lotów i wydarzeń towarzyszących w linku.

Muzeum zaprasza na kolejne, letnie warsztaty pt. „Hnefatafl – strategiczna gra wikingów” . Warsztaty odbędą się w godz. 11-13.

O godz. 18 w Centrum Sztuki Galeria EL odbędzie się wernisaż wystawy „Módlmy się”, której autorami są Zuza Dolega i Mariusz Szczygieł. To część nowego cyklu wystaw pod hasłem „Czytelny obraz”. Wstęp wolny.

Piątek (15 sierpnia)

Święto Wojska Polskiego. Miejskie uroczystości rozpoczną się o godz. 12 przy Pomniku Twórców Niepodległości przy ul. Rycerskiej.

Sobota (16 sierpnia)

W Pasłęku odbędzie się piknik motocyklowy (nad jeziorkiem w Parku Ekologicznym). O godz. 13.30 - oficjalne przywitanie gości, godz.14 parada ulicami Pasłęka, godz. 15-22 koncert i konkursy z nagrodami. Wstęp bezpłatny.

Niedziela (17 sierpnia)

O godz. 17 w Bażantarni odbędzie się już ostatnie w tym sezonie spotkanie w ramach Letniego Salonu Muzycznego. Tym razem będzie to koncert „Operetki czar”. Wstęp bezpłatny.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego długiego weekendu!