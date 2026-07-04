Owacje na stojąco podczas inauguracji V edycji Elbląg Music Masterclass

W piątkowy wieczór (3 lipca) w Centrum Sztuki Galerii EL odbył się koncert inaugurujący V edycję Elbląg Music Masterclass – największych kursów muzycznych w północnej Polsce. Wydarzenie oficjalnie rozpoczęło dziesięć dni intensywnej pracy artystycznej młodych, utalentowanych muzyków z Polski i zagranicy. Zobacz zdjęcia.

Gwiazdą wieczoru był Atom String Quartet – jeden z najbardziej cenionych polskich kwartetów smyczkowych, znany z niebanalnego łączenia muzyki klasycznej, jazzu i improwizacji. Publiczność miała okazję usłyszeć autorskie kompozycje członków zespołu, pełne liryzmu, energii i muzycznej swobody. Artyści zachwycili słuchaczy doskonałym wykonaniem, kreatywnością oraz wyjątkowym brzmieniem, które od lat wyróżnia ich na polskiej i międzynarodowej scenie muzycznej.

Podczas koncertu Atom String Quartet wystąpił wspólnie z Elbląską Orkiestrą Kameralną, tworząc niezwykle efektowne i pełne emocji muzyczne widowisko. Połączenie wybitnych muzyków z doskonale znaną elbląskiej publiczności orkiestrą zaowocowało koncertem, który na długo pozostanie w pamięci słuchaczy.

(fot. EOK)

Wieczór zakończył się bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. Artyści zostali nagrodzeni długimi owacjami na stojąco, które były najlepszym potwierdzeniem udanej inauguracji tegorocznej edycji Elbląg Music Masterclass.

Przed uczestnikami i melomanami jeszcze wiele muzycznych emocji. 10 lipca odbędzie się Koncert Profesorów EMM, podczas którego na scenie zaprezentują się wykładowcy tegorocznych kursów. 12 lipca zapraszamy na Finał Elbląg Music Masterclass, podczas którego wystąpią laureaci konkursu „Młodego Wirtuoza” wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną.

W programie tegorocznej edycji znalazły się również cztery recitale uczestników kursów, podczas których młodzi muzycy zaprezentują efekty swojej pracy. Wstęp na wszystkie recitale jest bezpłatny, dzięki czemu każdy będzie mógł z bliska poznać talenty rozwijające się podczas Elbląg Music Masterclass.

Szczegółowy program tutaj.