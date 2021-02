13 i 14 lutego Kino Światowid zaprasza na przedpremierowe pokazy komedii "Palm Springs". To jeden z tych filmów, które chce się oglądać bez końca - w kinie, z przyjaciółmi lub z ukochaną osobą!

Beztroski Nyles (Andy Samberg) i zadeklarowana singielka Sarah (Cristin Milioti) poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza niespodziewanie odsłania swój wybuchowy potencjał, kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na pierwszy rzut oka beznadziejnej, Nyles i Sarah odkryją, jakie możliwości daje całkowita wolność. Wspólnie zrealizują najbardziej szalone pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej odjechany romans wszech czasów.

Reżyseria: Max Barbakow

Obsada: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons

Produkcja: USA 2020

Czas: 90 min.

Bilety na film można nabyć: online, w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do soboty na 30 minut przed pierwszym seansem do 20.30.W niedzielę od godz. 11:30 do 20:30. Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.