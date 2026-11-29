Pamięć miasta ukryta w Plastyku

Jak opowiedzieć o zmieniającym się Elblągu, wykorzystując do tego jeden z jego dawnych symboli, czyli Spółdzielcze Zakłady Przemysłu Skórzanego „Plastyk”? Dzisiaj po zakładzie poza budynkiem, nazwą ronda, a także torebkach czy teczkach służących kolejnym pokoleniom Elblążan nie pozostało wiele śladów. Teraz doszedł kolejny – wyjątkowo wydane książki, które są dziełem trzech ambitnych Elblążanek: Pauliny Łuczak, Barbary Borysewicz i Aleksandry Bielskiej.

Gościliśmy w naszej redakcji dwie spośród trzech autorek tego projektu: Paulinę Łuczak, stypendystkę Stypendium Kulturalnego Elbląga oraz Aleksandrę Bielską, zajmującą się redakcją i opieką merytoryczną nad projektem. Barbara Borysewicz, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Liceum Szkół Plastycznych w Gronowie Górnym z powodów zawodowych przyjechać na spotkanie nie mogła, za nią „przemawiał” artystyczny przekaz z wydanych właśnie książek. To ona bowiem jest autorką projektu graficznego, ilustracji i wyjątkowej oprawy.

Rafał Gruchalski: - Mam przed sobą pięć egzemplarzy tej samej książki, ale każda ma inną okładkę. Nietypową, po wykonaną ręcznie z materiałów, z których przez lata swoje produkty wykonywali pracownicy spółdzielni Plastyk... Skąd ten pomysł?

Aleksandra Bielska: - Zacznijmy od tego, że pretekstem do opowiedzenia tej historii były... warsztaty reporterskie w Bibliotece Elbląskiej, które prowadził Mikołaj Grynberg. Pomysł Pauliny spotkał się różnymi historiami rodzinnymi wokół Plastyka. Między innymi historią mojego dziadka. Od słowa do słowa rozpoczęła się piękna przygoda.

Paulina Łuczak: - Chciałam pójść w stronę reportażu związanego z przedmiotami istotnymi dla Elbląga. Na warsztatach Ola zaczęła opowiadać o Plastyku, o skórzanych przedmiotach, jakie tam produkowano, o tym zapomnianym świecie. Wiedzieliśmy, że świetny cykl o historii Plastyka opracował pan Daniel Lewandowski, zrobił kwerendy, z jego wiedzy chętnie skorzystaliśmy, ale my chcieliśmy podejść do tematu trochę inaczej. Stopniowo ewoluował pomysł, by to był nie tylko tekst, opowieść i historia, ale był nawiązać też w nim do materialnej formy, do artystów, którzy wykonywali w Plastyku przedmioty na bardzo wysokim poziomie wzorniczym. Chcieliśmy, by ta książka też taka była. Udało mi się zaprosić do współpracy Barbarę Borysewicz, absolwentkę Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kierunku grafika, która w swojej twórczości nawiązuje do polskiej szkoły plakatu. To ona wykonała wszystkie grafiki, okładki. Jej praca to dla mnie takie otwieranie bombonierki z cukierkami, kiedy odkrywasz co chwilę interesującą niespodziankę. Każda ilustracja to metafora z pointą i ciekawą kolorystyką.

Jest to książka artystyczna, ona się rządzi swoimi prawami. To interpretacja, metafora, zabawa formą, są w niej elementy historii zakładu, ale to nie jest kronika Plastyka, bo ona już istnieje. To jest punkt wyjścia do interpretacji przez młodą artystkę, Barbarę i zachęcenie do czerpania przyjemności z kontaktu z książką. Nie tylko do czytania, ale też do oglądania, do poczucia emocji.

Plastyk. Pamięć miasta. Okładki wykonane z materiałów pochodzących z byłego już zakładu (fot. Anna Dembińska)

- Dlaczego tych książek jest pięć?

PŁ: – Chciałabym odpowiedzieć, że to jest bardzo symboliczne, bo chodzi o pięć dekad istnienia zakładu, ale po prostu na tyle szacunkowo pozwolił nam budżet projektu. Materiały do okładek są oryginalne, takich właśnie używano w Plastyku do produkcji wyrobów skórzanych.

AB: - Pochodzą z rodzinnych „magazynów”, to są jakieś resztki, które były przechowywane przez lata na zasadzie „przyda się” (uśmiech). To też jest zresztą charakterystyczne dla tych pokoleń, które osiedlały się w Elblągu po wojnie. Pokoleń niedoboru, kiedy to wiele rzeczy trzeba było wystać, zdobywać, a potem gromadzić, dzięki czemu my dzisiaj możemy z tego korzystać. To bardzo symboliczne. Mój dziadek gromadził mnóstwo materiałów na zapas, które dotychczas nie były wykorzystane, a dzisiaj stały się dzięki temu projektowi przedmiotem artystycznym.

PŁ:: – Książka zawiera 10 miniatur reportażowych, opowiadających o zmieniającym się mieście przez pryzmat Plastyka. To nie jest historia zakładu, ale ludzi, którzy to miasto tworzyli. Nasz projekt to nie tylko książka. Powstała również strona internetowa, z której można ściągnąć tę publikację w wersji pdf, Będą na niej też publikowane kolejne historie, które zbieramy. A wszystkie pięć egzemplarzy trafią do Liceum Sztuk Plastycznych, Biblioteki Elbląskiej i Kamieniczkach Elbląskich. O kolejnych dwóch przekazaniach poinformujemy na stronie internetowej.

- Co Was najbardziej zaskoczyło podczas zbierania materiału do książki, podczas jej opracowywania graficznego?

AB: - Fantastyczne są historie, z których można się dowiedzieć, jak funkcjonowały wówczas zakłady pracy, na czym polegała gospodarka niedoboru, jak sobie z tym radzili ludzie, jakie problemy wówczas przeżywali. Jak wyglądała tamta codzienność.

PŁ: – To jest historia do dalszego eksplorowania, bo wraz z różnymi opowieściami pojawiają się nowe pytania na temat tego, co się stało z tym dziedzictwem wzornictwa przemysłowego Plastyka. Mówimy o setkach zaprojektowanych w Elblągu wzorów, które stanowiły wówczas bardzo mocny punkt odniesienia dla innych takich zakładów w Polsce. To była jakość, za którą Plastyk otrzymywał medale i nagrody na przykład na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Fot. Anna Dembińska

AB: - Obecne pokolenia mają inne spojrzenie na świat. Czy w ogóle mają świadomość, czym był Plastyk? Budynek po zakładzie jest, są niektóre elementy wizualne, choć nie wiadomo jak długo, jest rondo. Tym projektem chcemy przypominać, że Elbląg był miastem robotniczym, że takie zakłady jak Plastyk i jego pracownicy to miasto tworzyli i że historie wielu rodzin z takich zakładów jak Plastyk, Zamech, Truso czy Renoma wyrosły. Warto to pielęgnować

PŁ: – Jedna z historii w książce została zebrana krótko przed śmiercią naszej bohaterki. To jest niesamowite, że miałyśmy okazję poznać panią Alicję i zachować jej historię dla kolejnych pokoleń.

Więcej na temat projektu „Plastyk. Pamięć miasta” znajdziecie na stronie internetowej mu poświęconej. Tu też do pobrania książka, o której rozmawialiśmy,

Projekt został sfinansowany ze środków Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląga.