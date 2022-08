Patykiem po wodzie... malowane

Sztuka malowania na wodzie, ebru, marmurkowanie – niezależnie od nazwy, właśnie to mieli okazję poznać bliżej uczestnicy wczorajszych (11 sierpnia) warsztatów w Bibliotece Elbląskiej, które były częścią cyklu "Papierowe sztuki". Zobacz zdjęcia.

- Warsztaty ebru, czyli tzw. techniki markurkowania, to warsztaty zdobienia papieru i nie tylko. Początkowo używano jej do wykazania oryginalności dokumentu, stemplowania, bo nie ma możliwości stworzenia dwóch takich samych wzorów – mówi Natalia Szudzikowska z Biblioteki Elbląskiej, pomysłodawczyni cyklu "Papierowe sztuki". - Ebru wykorzystuje się też do zdobienia prezentów, papieru, a wiele "marmurków" mamy w zbiorach Biblioteki Elbląskiej, bo papier marmurkowy wykorzystywany był do prac introligatorskich i oprawiania starodruków.

Właśnie zbiory biblioteki są inspiracją dla cyklu warsztatów "Papierowe sztuki".

- Chcieliśmy w jakiś sposób zainteresować elblążan, a właściwie nawet rozbudzić dumę z tego, jakie zbiory mają – mówi Natalia Szudzikowska. - Doświadczenie pokazuje nam, że mieszkańcy chętnie uczestniczą właśnie w aktywnościach warsztatowych – dodaje.

Żeby wzór odcisnął się na wodzie, wystarczy dosłownie chwila. O tym, jak pracować w technice ebru, uczestnikom opowiadała Katarzyna Hertmanowska z pracowni Hertmanus.

- Ebru jest techniką bardzo wymagającą i trzeba mieć pewne doświadczenie, żeby uzyskać efekt, który sobie wymyśliliśmy. Z drugiej strony jest to technika, w której można uzyskać znakomity efekt przystępując do malowania po raz pierwszy. Jest to efekt przypadkowy, ale na tyle widowiskowy, że będzie nas cieszył i satysfakcjonował. Może się jednak okazać, że gdybyśmy chcieli to powtórzyć, to nam się to nie uda. To sztuka dosyć "demokratyczna", w takim sensie, że nie trzeba mieć tu wykształcenia plastycznego, umiejętności plastycznych wcześniej nabytych, ale po prostu podejść do pracy pierwszy raz przy stosowaniu się do pewnych zasad. Należy więc nakładać farbę na powierzchnię wody powoli, pozwolić się jej rozpłynąć, a potem, również powoli, patyczkiem modyfikować wzór – tłumaczy Katarzyna Hermanowska. - Jeżeli jesteśmy cierpliwi, wtedy farba poddaje się naszym ruchom i możemy namalować właśnie to, co my chcemy – dodaje.

Fot. Mikołaj Sobczak

Żeby to osiągnąć, warto wziąć głęboki oddech. Ebru wykorzystuje się m. in. w arteterapii, bo sprzyja wyciszeniu.

- Jak możemy zaobserwować na samych warsztatach, jest tu cisza i skupienie, które bardzo współgrają z tym miejscem – mówi o Sali u Świętego Ducha, w której odbywają się warsztaty, Katarzyna Hertmanowska. Dodaje też, że wszystkie narzędzia wykorzystywane przy technice ebru, "muszą być przeznaczone ściśle do tego".

- Tu nie ma zwyczajnych farb, zwyczajnego papieru, zwyczajnej wody i zwyczajnych pędzli. Każdy element jest ściśle przeznaczony dla tej techniki – zaznacza. Na przykład woda musi być z karagenem, czyli substancją zagęszczającą. Pędzle muszą być z gałązki róży i włosia końskiego, a jeśli używamy patyczków, to też specjalnie przygotowanych dla ebru...

- Trudno znaleźć tu jakieś zamienniki z innych technik – przyznaje prowadząca warsztaty.

Uczestnicy "Papierowych sztuk" mają możliwość nie tylko stworzyć swoje dzieła, ale... zrelaksować się.

- To techniki, które pozwalają się trochę wyciszyć, skupić na czymś, dać trochę odpocząć przeciążonemu przez bodźce zewnętrzne umysłowi. Właśnie to jest świetne w tych dawnych technikach papierniczych: skupienie się na detalach podczas pracy sprawia, że człowiek się odpręża, a do tego cieszymy się jeszcze efektem – mówi o cyklu "Papierowe sztuki" Aleksandra Buła z Biblioteki Elbląskiej.

Wróćmy jeszcze do "demokratyczności" ebru.

- Teoretycznie koncepcję mam, ale co wyjdzie, to się okaże – mówi o swojej pracy Agnieszka Skorupcecka, jedna z uczestniczek warsztatów. - Kiedy prowadząca pokazała, jak malować kwiaty, udawało mi się. Zdecydowanie daje to satysfakcję. To kolejne warsztaty, w których uczestniczę, bo mam zamiłowanie do takich aktywności. Świetne były też warsztaty z kaligrafii, wyciszające, można było odetchnąć... - mówi.

W ramach "Papierowych sztuk" planowane są jeszcze warsztaty introligatorskie, na które obowiązują zapisy, a także otwarte warsztaty czerpania papieru, które odbędą się 27 sierpnia.