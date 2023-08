Paulina Wiewióra - Na zdrowie, czyli wystawa w Kulturalnym Kiosku

Czy myśląc o krowie, której mleko znajduje się na sklepowych półkach, pojawia Ci się obraz szczęśliwej mućki, radośnie żującej trawę, machając przy tym leniwie ogonem?

Nic dziwnego!

Marketing przemysłu mleczarskiego bardzo dobrze o to zadbał. Ten obraz jest w nas zakorzeniony tak samo mocno, jak przeświadczenie o tym, że naturą krowy jest dawanie mleka.

Już od najmłodszych lat uczy się nas w szkole o prozdrowotnych właściwościach nabiału w diecie, a z opakowań mlecznych produktów uśmiecha się do nas radosna krowa, błogo spędzająca czas na zielonym pastwisku.

Tylko czy życie krowy mlecznej to faktycznie taka sielanka?

Czy krowa różni się czymś od innych samic ssaków, które produkcje mleka zaczynają dopiero po urodzeniu dziecka, aby móc je wykarmić?

Czy naprawdę mleko krowie jest dla nas takie zdrowe?

‘’Na zdrowie ;)’’ to seria obrazów połączonych ze słowem autorstwa Pauliny Wiewióry, które mają na celu pokazać drugą stronę przemysłu mleczarskiego; tą, której nie zobaczysz w reklamach; tą, do której nie przyznają się największe zakłady mleczarskie, ani też farmy, które im to mleko dostarczają - tą brutalną, pełną przemocy i wykorzystywania stronę- a to wszystko w imię produktu, którego tak naprawdę wcale nie potrzebujemy, i który nigdy nie był przeznaczony dla nas.

sobota, 2 września, godz. 15 - 22

Kulturalny Kiosk - przy Przystani Grupy Wodnej nad Rzeką Elbląg

obrazy mogą być nieodpowiednie dla dzieci

rozkład jazdy:

15:00- otwarcie wystawy Pauliny Wiewióry

15:30-16:00 - Dominik Wagner- koncert akustyczny

16:00-19:00 - live set EON (Secret Society)

19:00-22:00 - live set KeroK (Secret Society)

W trakcie chillowania na kocyku przy hipnotyzujących dźwiękach będziecie mogli wziąć udział w małym plenerze rysunkowo/malarskim. Wszelkie materiały będą zapewnione, weźcie ze sobą jedynie chęci do kreatywnego spędzania czasu Paulina przygotuje dla Was także kolorowanki z własnych grafik.

Podczas wydarzenia dostępne będą do waszej dyspozycji ulotki i broszury informacyjne przygotowane przez Fundację Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!.

Projekt realizowany ze Stypendium Artystycznego Miasta Elbląg.

SECRET SOCIETY

Grupa ludzi zespojona wspólnym zamiłowaniem do tworzenia oraz eksplorowania świata dźwięku i obrazu. W 2016r. zorganizowali wydarzenie audio-wizualne w mazurskim lesie z pełnoprawnym soundsystemem i instalacjami. Wtedy też zawiązał się kolektyw, który starał się zrzeszać coraz to większą ilość artystów, oraz prężnie działał na terenie Mazur.

Jakiś czas temu mieli przyjemność poszerzyć skład o nowego członka ze starej gwardii trójmiejskiej sceny psychodelicznej elektroniki. Dzięki temu możemy zauważyć intrygujące połączenie pokoleń, które wymieniają się doświadczeniami, pomysłami, oraz świetnie się dopełniają. Wykorzystują kontrasty do tworzenia czegoś świeżego. Podczas swoich setów zwinnie żonglują gatunkami, często eksperymentując z dźwiękiem.

W znacznej części prezentują brzmienia z pogranicza minimal techno, forest trance, deep dubby techno z podtapiającymi, niskimi częstotliwościami. Ich najważniejszym spoiwem i tym co wyróżnia ich na tle innych, jest groove, łechtający poczucie estetyki, oraz poruszający ciało i umysł. Każdy ich set to wielowymiarowa, przestrzenna opowieść wprowadzająca w trans.

Zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląga