Piąty koncert XXV Letniego Salonu Muzycznego

„Alleluia”, to tytuł ostatniego lipcowego koncertu XXV Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2022. Na scenie „The Hope Singers”, czyli Amerykański Chór Mennonitów.

The Hope Singers jest jednym z bardziej niezwykłych chórów, jaki możemy usłyszeć w Polsce. Członkowie chóru nie ćwiczą razem, jako zespół. Tylko część osób śpiewa na stałe, za każdym razem większość uczestników tournee to nowe osoby. Śpiewacy pochodzą z różnych stron Stanów Zjednoczonych i Kanady, a czasem także z krajów europejskich. Zgłaszają się do udziału lub są wybierani na podstawie osobistych kwalifikacji muzycznych. Repertuar chóru jest bardzo różnorodny. Poza utworami kompozytorów klasycznych jak Felix Mendelssohn-Bartholdy, Piotr Pałka czy Siergiej Rachmaninow są także tradycyjne hymny religijne z różnych krajów, pieśni Negro spirituals/gospel, a nawet śpiewy afrykańskie. Utwory śpiewane są w różnych językach, głównie w języku angielskim, ale również w polskim. Koncerty chóru Mennonitów „The Hope Singers” poza aspektem duchowym są również wyjątkowym wydarzeniem artystycznym. Co dwa lata chórzyści ze Stanów Zjednoczonych i Kanady przyjeżdżają do Polski, koncertując w kilku miastach pod batutą Lloyda Kaufmana – kompozytora i dyrygenta. Organizatorem koncertów w Polsce jest Fundacja Dziedzictwo z Mińska Mazowieckiego.

Organizatorem Letniego Salonu Muzycznego jest od 25 lat Elbląskie Towarzystwo Kulturalne a tegorocznymi Partnerami są Teatr im Aleksandra Sewruka w Elblągu, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, PZŁ Oddział w Elblągu, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Niedziela (31 lipca), muszla koncertowa w Bażantarni. Początek koncertu o godzinie 17. Wstęp wolny.

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl