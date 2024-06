Pionierski spacer z przewodnikiem

W sobotę, 15 czerwca odbędzie się spacer z przewodnikiem zaplanowany wspólnie, przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej. Spacer poprowadzony tropem elbląskich pionierów, skończy się zwiedzaniem wystawy „Oswoić miasto” w elbląskim „Światowidzie”.

- Z okazji finisażu wystawy multimedialnej „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-49” wspólnie z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej postanowiliśmy zorganizować spacer, który odbędzie się tropem elbląskich pionierów, czyli ludzi, którzy trafili do Elbląga zaraz po wojnie i tu budowali swoje nowe życie, a jednocześnie życie miasta – mówi Edyta Bugowska z Regionalnej Pracowni Digitalizacji.

Spacer rozpocznie się w sobotę o godz. 9.00 na ulicy Pionierskiej, przy wejściu do Parku Kajki. Poprowadzi go przewodniczka PTTK Małgorzata Światkowska. Nie zabraknie odniesień do przedwojennej historii osiedla Heimstӓtten, ale tematem przewodnim spaceru będzie powojenna historia miasta, a także ludzi je zamieszkujących. Sam spacer potrwa około godziny i zakończy się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” – tu będzie można uzyskać kolejne informacje o mieście i zobaczyć materiały multimedialne na wystawie „Oswoić miasto”. Na II piętrze „Światowida” są dostępne archiwalne fotografie i filmy – kroniki, pokazujące Elbląg przedwojenny i podczas przejścia Armii Czerwonej, wspomnienia ludzi, którzy znaleźli się w mieście chwilę po wyzwoleniu, sprzęty, których używali elbląscy pionierzy. Jest również mapa, na której odnaleźć można nazwy ulic przedwojennych, z czasów PRL-u i obecne. Będzie to audiowizualne rozwinięcie tematów podjętych podczas spaceru z przewodnikiem.

Na koniec, po obejrzeniu jej przez wszystkich chętnych, wystawa zostanie uroczyście wyłączona.

Wstęp wolny.