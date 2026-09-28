Po co ta digitalizacja? Weź udział w bezpłatnych webinarach

Jak digitalizacja pomaga badać pochodzenie zabytków i odtwarzać ich zniszczone elementy? Regionalna Pracownia Digitalizacji w Elblągu zaprasza na dwa bezpłatne webinary organizowane w ramach projektu „Dziedzictwo pruskich rezydencji - digitalizacja i ochrona”, realizowanego przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

8 października (czwartek), godz. 13.00 odbędzie się webinar „Digitalizacja w służbie badań proweniencyjnych”, który poprowadzi Karolina Zalewska - badaczka specjalizująca się w kwerendach archiwalnych i badaniach proweniencyjnych dzieł sztuki. Uczestnicy poznają praktyczne zastosowania digitalizacji w ustalaniu pochodzenia zabytków oraz poszukiwaniu dzieł utraconych i skradzionych.

15 października (czwartek), godz. 13.00 zaplanowano spotkanie „Od cyfrowej archiwizacji do rekonstrukcji: analiza i inżynieria odwrotna w odtwarzaniu obiektów zabytkowych”. Daniel Sobański, rzeźbiarz i badacz nowych technologii w sztuce, opowie o wykorzystaniu skaningu 3D i narzędzi cyfrowych w renowacji rzeźby, mebli oraz architektury. Pokaże, jak nowoczesne rozwiązania wspierają dokumentowanie i odtwarzanie zabytkowych obiektów.

Webinary skierowane są do muzealników, historyków oraz osób zajmujących się dziedzictwem kulturowym. Udział w obu spotkaniach jest bezpłatny.

Zapisy:

Webinar 8 października: https://forms.gle/BZTCazME7deDGpyC6

Webinar 15 października: https://forms.gle/HXXPAC4AGnVqx1L37

Projekt „Dziedzictwo pruskich rezydencji - digitalizacja i ochrona” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.