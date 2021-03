Po drugiej stronie

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza do uczestnictwa w wyjątkowym pokazie mody autorstwa Nikoli Fedak w scenografii wystawy „Blumetrie” Urszuli Wilk. Wideotransmisja w sobotę 10 kwietnia na profilu organizatora.

Podczas performansu pokazane zostaną efekty kilkuletnich działań twórczych młodej projektantki Nikoli Fedak, o której robi się coraz głośniej w świecie polskiej mody.

- Projektuję, by opowiedzieć swoje historie, powiedzieć o czymś, co mnie poruszyło. (...) Mnie w modzie interesuje przekraczanie granicy męskości, ukazanie jej w innym świetle. Używam tkanin, kolorów i form, które przez kulturę, w jakiej się wychowaliśmy, są kojarzone z modą damską. Fascynuje mnie moment wyzwolenia z tej stereotypowej męskości, prostej w formie, twardej i surowej – mówi projektantka we fragmencie najnowszego wywiadu dla magazynu WhiteMad.

Projekt ma charakter otwarty - współtworzymy go z utalentowanymi młodymi osobami, które tak jak my ekscytują się na myśl o unikatowej mieszance mody, ruchu i sztuki. Marzysz o modelingu? Jesteś tancerzem/tancerką? Chcesz zaprezentować swoje umiejętności i wziąć udział w pokazie? Nie jest jeszcze za późno, napisz do nas na: stanislaw@galeria-el.pl.

Zapraszamy do oglądania relacji na facebooku na żywo z Galerii EL Link do transmisji dostępny będzie tutaj:

10 kwietnia, godzinie 18:00

Projektantka: Nikola Fedak