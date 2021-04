Po wybiegu w Galerii EL

Wczoraj (10 kwietnia) Galeria EL pokazała, co znajduje się "Po drugiej stronie". Właśnie tak nazywał się pokaz kolekcji Nikoli Fedak. Zobacz zdjęcia.

Pokaz mody odbył się, niestety, bez udziału publiczności, oczywiście ze względu na koronawirusa. Widzowie mogli go obejrzeć w ramach transmisji live na Facebooku. Otoczkę dla strojów przygotowanych przez projektantkę stanowiła wystawa Blumetrie i muzyka przygotowana przez Macieja Olewniczaka z projektu Żuławy. Uwagę podczas pokazu zwracała z pewnością choreografia i odważne prace projektantki.

- Te projekty powstawały w trakcie moich studiów, to były trzy kolekcje i jeden dodatkowy projekt, za wszystkimi kryje się jakaś historia – mówi Nikola Fedak. - Zawsze był jakiś początek, jakiś temat, który mnie poruszył i wtedy decydowałam się stworzyć coś, co by o nim opowiedziało. Znaczącym motywem, który przejawia się w każdej z moich prac, jest zacieranie granic występujących między przeciwieństwami: między płciami czy między wrażliwością a surowością i stanowczością - mówi projektantka. - Własny pokaz jeszcze niedawno, gdy byłam studentką, był dla mnie abstrakcją. Broniłam się kilka miesięcy temu, nie mogłam sobie wymarzyć lepszego podsumowania tej pracy, jaką włożyłam w to wszystko na studiach. Dziś mogłam zobaczyć swoje projekty nie tylko na statycznych modelach, ale na osobach, które pracują ciałem. Te projekty nawet w moich oczach nabrały w ten sposób więcej ducha i czegoś jeszcze piękniejszego - cieszy się Nikola Fedak. Podkreśla, że swoją rolę odegrało też wnętrze Galerii EL.

- Jestem zachwycona, jestem tutaj pierwszy raz, a nie mogłabym sobie wymarzyć lepszej przestrzeni niż ta - mówi.

Projektantka zaznacza, że w przygotowanie całości, prócz Galerii El, zaangażował się też zespół osób zainteresowanych uczestnictwem w pokazie.

- Szukaliśmy wszędzie, gdzie się dało, w większości lokalnie, ale są też osoby z Warszawy i z Poznania. Szukaliśmy takich ludzi, którzy chcieliby sami z siebie współtworzyć ten pokaz, bo wtedy to nabiera innego charakteru - mówi Nikola Fedak.

Istotną częścią pokazu były elementy taneczne.

- Moim zadaniem było odzwierciedlenie wizji projektantki – mówi Kamil Frączek, odpowiedzialny za przygotowanie choreografii. - Bardzo zależało nam na tym, żeby pokazać te projekty w taki sposób, w jaki by sobie tego życzyła Nikola. Dzień wcześniej przyjechaliśmy tutaj, żeby sprawdzić, z czym będziemy się mierzyć, zastanowić, jak przygotować choreografię i modeling, jak sprawić, żeby wszystkie przejścia wyglądały dobrze. Ze względu na to, że projekty Nikoli są bardzo mocne, nie stawialiśmy na bardzo zawiłą choreografię, żeby przede wszystkim pokazać właśnie je.

Kamil Frączek podkreśla, że sporą rolę odegrała znajdująca się obecnie w Galeri EL wystawa Blumetrie.

- To była bardzo inspirująca dla nas scenografia. Wszystkie kolekcje i przebieg pokazu układaliśmy tak, żeby wszystko było do siebie dopasowane. Jeśli chodzi o same układy taneczne, to był pomysł Nikoli, chciała, żeby był to swego rodzaju spektakl, żeby działo się coś więcej niż pokaz. Jej kolekcje bardzo majestatycznie wyglądają w ruchu - podkreśla.

- Przede wszystkim moją uwagę zwróciła choreografia, która była bardzo ciekawa. Wystrój genialnie komponował się z tancerzami i dość abstrakcyjną kolekcją, wszystko tworzyło bardzo dobrą całość – mówi o pokazie pani Marta. - Podobnie samo zakończenie, gdy na artystów spadł ten połączony deszcz korków i płatków róż, absolutnie był czymś wyjątkowym, nie widziałam tego na żadnym pokazie. Warto było to zobaczyć, ten pokaz działał na wszystkie zmysły - zaznacza.

Pokaz jest dostępny na Facebooku Centrum Sztuki Galerii EL.