Podróż po Japonii - warsztaty

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza w czwartek, 19 sierpnia, o godz. 12 na warsztaty poświęcone Japonii. To zajęcia dla tych, którzy kochają Japonię lub interesują się innymi kulturami, a także tych, którzy chcą się nauczyć niełatwej sztuki origami.

W warsztatach można wziąć udział przychodząc do biblioteki – odbędzie się tu transmisja na dużym ekranie (będą też stanowiska do ćwiczeń origami) lub z domu (wtedy wyślemy link do spotkania na e-maila). Obowiązują zgłoszenia.

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków:

– godz. 12 – Podróż po Japonii, czyli opowieść o kulturze i geografii Japonii

– godz. 13 – Origami, czyli sztuka składania papieru

Zajęcia poprowadzą pracownicy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (Olga Podsiadło, Izabela Stąpor i Wojciech Wichnera).

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha łączy podstawowe funkcje muzealne z szeroką aktywnością żywego centrum kultury, propagującego wiedzę na temat Japonii i Dalekiego Wschodu, organizuje także występy, pokazy i warsztaty przeznaczone dla widzów w różnym wieku, które pozwalają w bardziej obrazowy i przystępny sposób zapoznać naszych gości z wieloma aspektami japońskiej kultury (ze strony muzeum).

Zapisy:

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ

ul. Zamkowa 1

e-mail: bulaj@bibliotekaelblaska.pl

tel. (55) 625 60 23

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu.