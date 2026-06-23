Podwójny wernisaż w Galerii EL

CS Galeria EL zaprasza 25 czerwca, godz. 18:00 na podwójny wernisaż wystaw „sunrise_sunset” oraz „Rzeźba oszustka” Kacpra Szaleckiego. Tego wieczoru odbędzie się również koncert zespół UMBRA w składzie Piotr Pawlak i Jacek Prościński oraz premiera performansu „Rzeźba oszustka” Kacpra Szaleckiego.

sunrise_sunset

kuratorka: Emilia Orzechowska

Każdego dnia wydarza się ten sam cud. Słońce pojawia się nad horyzontem, przemierza niebo i znika. Powtarzalność tego procesu sprawia, że niemal przestaliśmy Je zauważać. A przecież to właśnie od niego zależy rytm naszych ciał, wzrost roślin, zmienność pór roku i historia ludzkich cywilizacji.

sunrise_sunset to wystawa kuratorowana przez Emilię Orzechowską, wyrastająca z wieloletniej fascynacji Słońcem jako źródłem światła, energii, wyobrażeń i mitów. Nie opowiada jednak wyłącznie o gwieździe znajdującej się w centrum Układu Słonecznego. To przede wszystkim opowieść o tym, co powstaje w jej świetle – o pamięci, emocjach, technologii, ekologii, duchowości i codziennych rytuałach.

W przestrzeni Galerii EL spotkają się prace ponad trzydziestu artystek i artystów oraz dzieła z kolekcji Centrum Sztuki Galeria EL.

Wystawa eksploruje zarówno życiodajny, jak i destrukcyjny potencjał światła – od zachwytu nad naturą i energią słoneczną po refleksję nad kryzysem klimatycznym, przemianami środowiska i współczesnymi formami życia.

25 czerwca Słońce wzejdzie nad Elblągiem o godz. 4:10, a zajdzie o 21:19. Między tymi dwoma momentami rozciąga się ponad siedemnaście godzin światła. To właśnie w tej przestrzeni pomiędzy świtem a zmierzchem rozgrywa się wystawa sunrise_sunset.

“Słońce jest dla mnie niezwykle ważną towarzyszką życia, którą staram się doceniać, afirmować, badać i spędzać z Nią jak najwięcej czasu. Jest energią i potencjałem, mądrością i czułością, wojowniczką i kusicielką, dlatego proponuję publiczności Galerii EL wspólnotowe »naświetlenie«” – mówi kuratorka wystawy Emilia Orzechowska.

Zapraszamy do wspólnego ogrzania wyobraźni, zgromadzenia energii i spojrzenia na świat przez pryzmat światła.

Pierwsza odsłona wystawy sunrise_sunset została zaprezentowana podczas Festiwalu Inside Seaside 2024 w Gdańsku.

„Rzeźba oszustka” Kacper Szalecki

Projekt rezydencyjny „Cechy wspólne, cechy wyjątkowe”

kuratorzy: Maciek Bychowski, Maciek Olewniczak

Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu inauguruje tegoroczną odsłonę projektu rezydencyjnego „Cechy wspólne, cechy wyjątkowe”, w którym artyści młodego pokolenia krytycznie pracują z ponad 60-letnim archiwum instytucji. Do tegorocznej edycji zaprosiliśmy Kacpra Szaleckiego, artystę pochodzącego z Elbląga, a obecnie mieszkającego i pracującego w Łodzi.

Zwieńczeniem rezydencji będzie wystawa oraz premierowy performans „Rzeźba oszustka”. Szalecki rezygnuje z bezkrytycznego celebrowania elbląskiego dziedzictwa na rzecz rewizji lokalnych mitów. Punktem wyjścia są trzy wielkie, stalowe formy stojące w przestrzeni miejskiej. Choć powszechnie uważane są za ikoniczne obiekty z Biennale Form Przestrzennych, w rzeczywistości powstały jako użytkowe stojaki na plakaty, zaprojektowane przez Gerarda Kwiatkowskiego i wykonane w zakładach Zamech.

Artysta wykorzystuje to wizualne oszustwo do uruchomienia wyobraźni i przyjrzenia się figurze i syndromowi własnej intrygi. Do jej przetestowania reaktywuje historie akcji performansów i konceptualnych mistyfikacji tworzonych w Galerii El, by przenieść ciężar z gotowego obiektu na doświadczenie procesu, performans, pracę ciała, ruch i eksperymentalną choreografię i przenikanie się dziedzin sztuki.

Wystawa: „sunrise_sunset”

Miejsce: Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg

Termin: 25.06– 20.09.2026

Wernisaż: 25.06.2026, godz. 18:00

Kuratorka: Emilia Orzechowska

Koordynator: Michał Kowalski

Osoby artystyczne: JAN BARBA, Olaf Brzeski, Maciej Cholewa, Kinga Dobosz, Zuza Dolega, Przemysław Garczyński, Zuza Golińska, Maurycy Gomulicki, Nicolas Grospierre, Elżbieta Jabłońska, Kornel Janczy, Klaudia Janikowska, Agnieszka Kalinowska, Andrzej Karmasz, Jakub Kosecki, Wojciech Kotwicki, Edyta Kowalewska, Anna Królikiewicz, Igor Kubik, Linda Lemon, Zuzanna Michalska, Patrycja Orzechowska, Piotr Pawlak, Mateusz Pęk, Jacek Prościński, Ilya Sadovskiy, Grażyna Smalej, Paweł Sobczak, Stach Szumski, Tomasz Wichrowski ze specjalnym udziałem: Macarena Ruiz-Tagle oraz prezentacją prac z kolekcji MMA Centrum Sztuki Galeria EL: Rupprecht Geiger, Hans Herbert Hartwieg, Ewerdt Hilgemann, Jerzy Kałucki, Karl Georg Pfahler

Organizator: Centrum Sztuki Galeria EL

Identyfikacja wizualna: Maciej Bychowski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Sztuki Wizualne 2026”.

Dofinansowano ze środków Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Wystawa: „Rzeźba oszustka” Kacpra Szaleckiego

Miejsce: Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg

Termin: 25.06– 20.09.2026

Wernisaż i premiera performansu: 25.06.2026, godz. 18:00

Performans: 27.06.2026, godz. 15:00

Kuratorzy: Maciek Bychowski, Maciek Olewniczak

Współpraca: Karolina Połom, Mateusz Florczak

Koncepcja, choreografia, performans: Kacper Szalecki

Choreografia, performans: Sylwia Nosarzewska

Kostiumy: Paweł Włodarski

Muzyka i charakteryzacja: Zuzanna Siemińska we współpracy z Radosławem Szaleckim

Tekst: Joanna Łępicka

Organizator: Centrum Sztuki Galeria EL

Identyfikacja wizualna wystawy: Maciek Bychowski

Performans powstaje w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury."