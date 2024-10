Pokaz Etiud Filmowych Gosi Włodarczak

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu serdecznie zaprasza 6 listopada o godzinie 18 na wyjątkowy pokaz etiud filmowych autorstwa Gosi Włodarczak.

Artystka, urodzona w 1959 roku, ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (1984). Od 1996 roku mieszka w Melbourne, gdzie rozwija swoją twórczość zarówno w Australii, jak i za granicą. W swojej sztuce Włodarczak operuje językiem rysunku, rozszerzając jego granice poprzez działania performatywne, instalacje efemeryczne, kompozycje dźwiękowe oraz prace multimedialne. Swój unikatowy styl określa mianem „rysunku transdyscyplinarnego”.

Od przyjazdu do Australii artystka zdobyła liczne nagrody i subwencje, m.in. prestiżowe New Work Grant for established artists przyznawane przez Australia Council for the Arts w latach 2020, 2013, 2008 i 2006, oraz nagrodę za realizację projektu w przestrzeni publicznej na Uniwersytecie Edith Cowan (2007).

Wybrane Projekty i Wystawy:

Włodarczak zaprezentowała aż 75 wystaw indywidualnych oraz 64 projekty performatywne na całym świecie. Wśród nich znajdują się między innymi: FROST DRAWING FOR MCA w Melbourne Recital Centre (2023), FROST & SHADOW DRAWING FOR AUSTRALIA COUNCIL, Australia Council for the Arts, Sydney (2019), czy FOUND IN TRANSLATION: THE DRUNKEN BUDDHA w TarraWarra Museum of Art, Melbourne (2014). Uczestniczyła także w licznych wystawach zbiorowych na prestiżowych wydarzeniach artystycznych, takich jak Biennale w Moskwie (2013) czy Singapore Biennale (2011). Jej prace znajdują się w wielu znaczących kolekcjach publicznych i prywatnych, m.in. w National Gallery of Australia, Art Gallery of New South Wales, Queensland Art Gallery, a także w muzeach i uczelniach na całym świecie.

Słowo od kuratora, Krzysztofa Cywińskiego:

„Gosia Włodarczak – artystka spełniona, czy nieustannie poszukująca nowych środków wyrazu? A może to niespokojny duch, który, jak przystało na twórczynię tak wysokiej renomy, nie przestaje eksperymentować? Mam ogromną przyjemność przedstawić państwu artystkę, która z konsekwencją realizuje swoje wizje, odsłaniając pokłady nowych wrażliwości. Każdy fragment jej twórczości celebruje inwencję i fascynację nowymi technologiami, ukazuje piękno natury oraz ciała.

Kilka etiud filmowych, które państwo zobaczą, to dowód tej zmysłowej poezji – deszcz, krople, kwiaty, ruch ciała – subtelne i pełne emocji. Kamera, jak niemy świadek rodzącej się sztuki, tworzy prawdziwe obrazy, które składają się z wrażliwości i piękna.

Oglądając te etiudy, słyszę w myślach kompozycje Budenmayera, stworzonego przez Preisnera i Kieślowskiego na potrzeby filmu „Podwójne życie Weroniki”. Ten fikcyjny kompozytor doskonale wpisuje się swoją muzyką w obrazy Gosi Włodarczak, wnosząc dodatkowy wymiar artystycznej prawdy. Świat jest skarbnicą talentów, a ja mam zaszczyt przedstawić państwu jeden z jego największych skarbów – Gosię Włodarczak.”

Serdecznie zapraszamy do wspólnego odkrywania twórczości Gosi Włodarczak, artystki, której prace przekraczają granice tradycyjnych technik i mediów, otwierając nowe przestrzenie wyrazu artystycznego.

Data: środa, 6.11.2024 r., godz. 18

Miejsce: II piętro, CSE „Światowid” w Elblągu

Wstęp wolny

Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.