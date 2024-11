Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza na niezwykłe warsztaty online w ramach projektu "Połączeni sztuką". W listopadzie odbędą się dwa inspirujące spotkania, które pozwolą uczestnikom zgłębić tajniki analizy dzieł sztuki i zastosowania sztuki w codziennej edukacji. Każdy, kto pragnie rozwijać swoje artystyczne pasje i poszerzyć horyzonty, znajdzie tu coś dla siebie!

Projekt "Połączeni sztuką" to wyjątkowa inicjatywa, która łączy miłośników sztuki oraz edukatorów poszukujących nowych sposobów na wzbogacenie swojego warsztatu. W ramach projektu przygotowano dwa warsztaty online, które prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów. Spotkania odbędą się na platformach Zoom i Teams, co pozwala na udział niezależnie od miejsca zamieszkania. Jest to doskonała okazja, aby odkryć świat sztuki z nowej perspektywy – niezależnie, czy jesteś amatorem, nauczycielem, czy osobą po prostu ciekawą świata!



- 20 listopada 2024, godz. 17:00 – "Sztuka pod lupą: Analiza i interpretacja dzieł sztuki", Prowadzenie: Monika Kowalczyk-Kogut

Pierwsze spotkanie pod nazwą "Sztuka pod lupą: Analiza i interpretacja dzieł sztuki" poprowadzi Monika Kowalczyk-Kogut – teatrolog, animator kultury i instruktor teatralny, dla której literatura kryje w sobie fascynującą historię. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie analizować dzieła sztuki, odczytywać ich symbolikę i dostrzegać ukryte znaczenia. To niepowtarzalna okazja, by nauczyć się świadomego obcowania ze sztuką, zdobyć nowe umiejętności interpretacyjne i zrozumieć, co artyści chcą nam przekazać poprzez swoje dzieła. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, a zapisać się można poprzez kontakt mailowy: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl.



- 21 listopada 2024, godz. 16:00 – "Sztuka w każdym przedmiocie: Integracja kultury i sztuki w edukacji", Prowadzenie: Marlena Derlukiewicz

Drugiego dnia zapraszamy na warsztat "Sztuka w każdym przedmiocie: Integracja kultury i sztuki w edukacji", prowadzony przez Marlenę Derlukiewicz – pedagog i edukatorkę, która pokaże, jak kreatywnie wprowadzać sztukę do codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Spotkanie skierowane jest szczególnie do nauczycieli, rodziców oraz osób pracujących z dziećmi, ale każdy, kto chce wzbogacić swoje umiejętności w zakresie edukacji kulturalnej, znajdzie tu cenne wskazówki. Warsztat odbędzie się na platformie Teams, a zapisy prowadzi: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl.



Projekt "Połączeni sztuką" jest doskonałym sposobem na rozwój osobisty, wymianę doświadczeń i odkrywanie nowych dróg twórczości. To spotkania, które inspirują, uczą i pokazują, jak sztuka może wzbogacić naszą codzienność. Zapraszamy serdecznie do udziału – nie przegapcie tej okazji, by poczuć, jak sztuka łączy ludzi!



#KorzyściDlaCiebie #NextGenerationEU #FunduszeUE