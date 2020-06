Półkolonie dla najmłodszych w Światowidzie

Szukasz ciekawych pomysłów na wakacyjne dni dla swojego dziecka? Mamy świetną wiadomość! W Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu ruszyły zapisy na półkolonie dla dzieci. Dzięki nim wakacje spędzone w mieście będą wartościowym i wesołym czasem Twojej pociechy.

CSE „Światowid” wraz ze Stowarzyszeniem „Jantar” jak co roku przygotowały ciekawy program półkolonii letnich, wypełniony różnorodnymi zajęciami. Będą to m.in. warsztaty taneczne, teatralne, plastyczne. Dzieci będą również uczestniczyły w warsztatach szycia i seansie filmowym, a przy okazji wizyty w Kinie Światowid zwiedzą jego zaplecze. Ponadto czeka je wycieczka do Rodzinnego Parku Rozrywki „Nowa Holandia”, codzienne gry oraz mnóstwo znakomitej zabawy!

Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 6-11 lat.

W tym roku półkolonie realizowane będą w dwóch terminach: I turnus odbędzie się w dniach od 6 do 10 lipca, zaś na II turnus zapraszamy od 13 do 17 lipca. Zajęcia będą się odbywały w godz. 8:00-16:00.

Całkowity koszt półkolonii wynosi 450 zł. Osoby, które zdecydują się zapisać dziecko, zobowiązane są do wpłaty zadatku w wysokości 150 zł na konto Stowarzyszenia „Jantar”: PKO BP 37 1020 1752 0000 0602 0070 9527.

Każdemu uczestnikowi zapewniamy stałą opiekę osób z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, ubezpieczenie oraz wyżywienie w formie drugich śniadań oraz obiadów. Półkolonie zgłoszone są do Kuratorium Oświaty.

Szczegółowe informacje na temat półkolonii można uzyskać w biurze Centrum Tańca „Promyk”.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

tel.| +48 55 611 01 30/40

tel. kom.| +48 609 977 220

e-mail: promyk@swiatowid.elblag.pl

facebook/Centrum Tańca Promyk