Poranki filmowe dla najmłodszych na Festiwalu Filmów Familijnych

Już 7 i 8 grudnia 2024 roku zapraszamy na wyjątkowe filmowe poranki dla dzieci w Kinie Światowid w Elblągu! W ramach 4. Festiwalu Filmów Familijnych przygotowaliśmy coś specjalnego dla naszych najmłodszych widzów.

W sobotę i niedzielę o godzinie 12:00 dzieci przeniosą się na Dziki Zachód z bohaterami kultowej animacji "Bolek i Lolek". Tegoroczna edycja festiwalu skupia się na kinie amerykańskim, dlatego mali widzowie poznają smak przygód na amerykańskim kontynencie. Dodatkowo przed seansami odbędą się tematyczne warsztaty, które wprowadzą dzieci w klimat epoki: w sobotę „Dzień Odkrywców” pozwoli poznać historię Kolumba, a w niedzielę „Pif-Paf! Dzień na western!” przybliży świat kowbojów. To wyjątkowa okazja do zabawy, nauki i filmowych emocji dla najmłodszych! Bilety i rezerwacje dostępne są na stronie Kina Światowid.

Bilety można nabyć:

- online –

https://bilet.swiatowid.elblag.pl/index.php/repertoire.html?id=29210

https://bilet.swiatowid.elblag.pl/index.php/repertoire.html?id=29211

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Festiwal Filmów Familijnych w Kinie Światowid zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.