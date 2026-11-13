Powrót do dziecięcych wspomnień

1 grudnia 2026 roku o godz. 18:00 w Kinie Światowid odbędzie się wyjątkowe spotkanie pod hasłem „Filmy naszego dzieciństwa”, któremu towarzyszyć będzie pokaz kultowej animacji „Wielka podróż Bolka i Lolka” z 1977 roku.

Już pierwszego dnia festiwalu odbędzie się pokaz, który u niektórych wywoła pewnie niemałe uczucie nostalgii - zobaczymy "Wielką podróż Bolka i Lolka". Zanim to nastąpi, odbędzie się spotkanie z udziałem Agnieszki Wróbel i Oli Formy. Obie możecie znać z działalności w sieci, gdzie prowadzą popularne profile i dzielą się wspomnieniami z przeszłości. Agnieszka (@sentymenty_oficjalnie) pisze o sobie tak: "Prowadzę profil Sentymenty na Instagramie, na którym kolekcjonuję wspomnienia oraz staram się otwierać w głowach moich obserwujących dawno zamknięte szufladki. Czasem łapię się na myśli, że my, urodzeni na przełomie lat 80-tych i 90-tych, żyliśmy tym samym życiem".



Ola (@olaforma) dodaje: "Od 1995 roku przed ekranami - najpierw telewizora, później kina, laptopa i telefonu. Można powiedzieć, że jestem weteranką scrollowania, ale niech to nikogo nie zmyli - kocham oglądać długie filmowe formaty cierpliwie i w całości. Internetowa memiara, miłośniczka popkultury i nostalgii. Lubię odkrywać nowe filmy i seriale, ale mam nieziemską słabość do tych, które znam już na pamięć i do których lubię wracać, bo dają mi poczucie komfortu. W swoich publikacjach robię głównie 2 rzeczy: rozbawiam ludzi i pomagam im wrócić do ciepłych dziecięcych/młodzieńczych wspomnień ściśle związanych z popkulturowymi dziełami."



Serdecznie zapraszamy na spotkanie, na którym w towarzystwie naszych gościń wrócimy pamięcią do produkcji sprzed lat. Jakich? To już okaże się w przebiegu rozmowy.