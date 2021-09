Poznaj historię Elbląga i okolic z elbląskim Podzamczem

W dniach 17-19 września odwiedź Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, by obejrzeć wystawy w budynku „Podzamcze” w specjalnej, ulgowej cenie - 15 zł za bilet.

Oferta obejmuje ekspozycje: „Elbląg Reconditus”, „Truso – legenda Bałtyku”, „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu” i „Historia ukryta pod ziemią”. To podróż po dziejach Elbląga i okolic, podczas której zwiedzający mogą poznać historię tajemniczego ludu Gotów z czasów Imperium Rzymskiego, wikińskich osadników, zamieszkujących we wczesnym średniowieczu osadę Truso, a także zobaczyć Elbląg oczami archeologów i zgłębić dzieje miasta na bogatej w środki artystyczne wystawie narracyjnej.

Dodatkowo w niedzielę, 19 września o godz. 12:00 na wystawie „Truso. Legenda Bałtyku” dr Marek F. Jagodziński opowie o odkryciu i badaniach legendarnej osady, a także o tym, jakie projekty elbląskich muzealników: archeologów, historyków i etnologów pozwalają realizować Fundusze Europejskie. Atrakcje będą dostępne w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Do odwiedzenia muzeum zachęcamy wszystkich zainteresowanych archeologiczną historią Elbląga i okolic. Z uwagi na reżim sanitarny w budynku może przebywać jednocześnie 35 osób. Prosimy o używanie maseczki zasłaniającej usta i nos.

Do zobaczenia w budynku Podzamcze!