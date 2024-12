Prace Nikoli Kubisiak w Galerii EL

W czwartek (19 grudnia) w Centrum Sztuki Galeria EL odbył się wernisaż wystawy prac absolwentki Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym i tegorocznej stypendystki prezydenta Elbląga Nikoli Kubisiak. Zdjęcia.

W przestrzeni dawnej zakrystii, obecnie Galerii Laboratorium, Nikola Kubisiak zaprezentowała obrazy przedstawiające ekspresyjne i syntetyczne krajobrazy. Jak mówi sama artystka: „Zależy mi na przekazaniu uczuć towarzyszących podczas podróży pociągiem albo spacerów, gdzie łapiemy obraz w bardzo szybki sposób, a w naszej pamięci zostają jedynie kolorystyczne plamy. Same obrazy są też, na swój sposób, pretekstem malarskim do zabawy z kompozycją, kolorem, zabiegami oraz myśleniem. Niektóre obrazy zostały namalowane na zrobionym przeze mnie podobraziu. Malarstwo to dla mnie nie tylko samo malowanie, ale także początkowy proces.”

- Cieszę się, że zamykamy 2024 rok wernisażem tak młodej i tak zdolnej osoby. Jest mi miło, że mogliśmy wesprzeć artystkę i udostępnić jej przestrzeń, tym bardziej, że wystawa „niePejzaż” jest konsekwencją i wydarza się dzięki wsparciu prezydenta Elbląga, ponieważ Nikola jest stypendystką – mówiła podczas wernisażu Emila Orzechowska, dyrektor Galerii EL.

Cykl prac jest kontynuacją aneksu dyplomowego w Liceum Plastycznym. Nikola Kubisiak obecnie studiuje malarstwo na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym. Kuratorem wystawy pt. „niePejzaż” jest Maciej Olewniczak. Prace Nikoli Kubisiak można oglądać w Galerii EL do 23 stycznia 2025 roku.