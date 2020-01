Prezent na Dzień Babci i Dziadka

Twoi dziadkowie lubią aktywnie spędzać czas, a może kochają muzykę? Chcesz im sprawić wyjątkowy prezent z okazji ich święta? Jeśli tak, to sprezentuj im wejściówki na zajęcia plastyczne albo zabierz ich na muzyczną ucztę w wykonaniu uznanej artystki i trenerki the Voice of Senior, Alicji Majewskiej. Ten wyjątkowy koncert odbędzie się w niedzielę, 22 marca, w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Już dziś możesz sprawić niespodziankę swoim dziadkom - niezapomniany wieczór z Alicją Majewską, która uświetni Koncert Galowy XXIV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”. Niekwestionowana gwiazda polskiej estrady wystąpi z Włodzimierzem Korczem i Warsaw Opera Quartet. Są jeszcze bilety, można je nabyć online lub w kasie CSE „Światowid”. Chyba że zaprosicie swoich dziadków na wyjątkowe warsztaty z rękodzieła, które odbędą się w Światowidzie 10 i 24 lutego, w godz. 13:00-15:00. W ramach zajęć seniorzy będą mogli poznać lub przypomnieć sobie takie techniki jak tkactwo, haft, filcowanie i wiele innych. Wejściówki kupić i zarezerwować można dzwoniąc pod numer telefonu 55 611 20 85 lub mailowo: kamila.mach@swiatowid.elblag.pl Zapraszamy.

