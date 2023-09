Prezentujemy gości Wielorzecza – prof. Feliks Tomaszewski

Naszym pierwszym Gościem, który otworzy cykl spotkań z autorami w ramach X Festiwalu Literatury Wielorzecze będzie prof. Feliks Tomaszewski, wybitny badacz literatury, autor książek oraz pasjonujący wykładowca, który podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Profesor Feliks Tomaszewski to znakomity badacz literatury, który od dziesięcioleci fascynuje się m.in. poetyką, interpretacją i analizą tekstów. Jego prace są inspiracją dla wielu studentów

i pasjonatów literatury. Podczas tego wyjątkowego wykładu profesor przedstawi swoje unikalne spojrzenie na to, jak literatura i wizualność współgrają w dzisiejszym społeczeństwie.

Wykład będzie nie tylko okazją do pogłębienia swojej wiedzy, ale także do aktywnego uczestnictwa. Z pewnością będzie to również okazja do zadawania pytań i dyskusji, co sprawi, że to spotkanie stanie się niezapomnianym doświadczeniem.

Serdecznie zachęcamy wszystkich miłośników literatury, kultury i sztuki do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Liczymy na Waszą obecność i udział w tworzeniu inspirującej atmosfery X X Festiwalu Literatury Wielorzecze.

Poeta wobec tajemnicy. Próba „podejrzeń” – spotkanie odbędzie się 23 września (sobota) o godz. 10:15 w Centrum Sztuki Galeria EL.

Wstęp wolny!

Feliks Tomaszewski – dr hab. prof. UG i ANS, literaturoznawca specjalizujący się w literaturze XX wieku, sztuce interpretacji, badaniach tożsamościowych i komparatystycznych. Autor książek: Magia lektury (1990); „Światy” Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Opowiadania (1994); Skrzydła (nie) połamane. Szkice o literaturze polskiej (1998); Drogi i stacje „wygnania”. Podróże i powroty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (2006); Syberia i rosyjska/ radziecka Północ. Niekończąca się gra: zakrywanie – odsłanianie (2020); współredaktor monografii wieloautorskich: 4 x Nobel (2002), Pośród nas. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone (2016); Pośród nas II. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone (2018); Pośród nas III. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone (2019).