Projekcja dokumentu „Like Leon” i oprowadzanie po wystawie Leona Dziemaszkiewicza

23 marca Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na projekcję filmu dokumentalnego “Like Leon” w reżyserii Marka Nurzyńskiego.

Reżyser Marek Nurzyński zaprasza widzów do świata wykreowanego przez słynnego, pochodzącego z Sopotu performera – Krzysztofa „Leona” Dziemaszkiewicza. Bezkompromisowe środki wyrazu, przekraczanie granic konwencji i stylu, ciągłe podważanie i kwestionowanie to cechy typowe dla twórczości Leona – choć trudno mówić o typowości w kontekście postaci tak złożonej. Film „Like Leon” to próba ujęcia artystycznej drogi bohatera, jego biografii i relacji ze światem sztuki.

Po projekcji filmu przewidujemy również oprowadzanie po wystawie “I <3 to make you happy”, która potrwa do 26 marca w nawie głównej Galerii EL

Projekcja rozpocznie się o godz. 18, 23 marca w Galerii EL

Obejrzyj zwiastun.