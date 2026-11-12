Projekcja filmu „Crash” w Galerii EL

Z okazji 30. rocznicy premiery kultowego filmu Davida Cronenberga „Crash” zapraszamy do Galerii EL w piątek, 13 listopada, na pokaz odrestaurowanej wersji filmu w 4K. Prelekcję przed seansem poprowadzi filmoznawczyni i animatorka kultury Aleksandra Bielska.

Crash, jedno z najważniejszych wydarzeń kinowych lat 90., stanowi niesłabnące źródło inspiracji dla filmów zderzających technologię z ludzką tkanką i futurystyczne spekulacje z ciężarem materii, na czele z nagrodzonym Złotą Palmą Titane Julii Ducournau. Nie ma po co zapinać pasów – zderzenie czołowe gwarantowane.

Lata 90., nowoczesne miasto ze sznurami autostrad i tysiącami aut na ulicach. Producent filmowy James Ballard (James Spader) pewnego dnia przez nieuwagę powoduje wypadek samochodowy i poznaje Helen (Holly Hunter), której mąż ginie na miejscu. Para nawiązuje ze sobą romans. Podczas rekonwalescencji w szpitalu James spotyka z kolei Vaughana (Elias Koteas) – pasjonata groźnych kolizji, który wieczorami odtwarza legendarne kraksy z przeszłości, w tym śmiertelny wypadek Jamesa Deana. Bohaterowie dzielą fascynację niebezpieczeństwem i śmiercią, zanurzając się w podziemną kulturę, w której granica między człowiekiem, ciałem i technologią ulega zatarciu.

Przełomowe, kontrowersyjne w momencie premiery dzieło Cronenberga otrzymało w Cannes Specjalną Nagrodę Jury „za odwagę, brawurę i oryginalność”. Kanadyjski mistrz zaproponował szokującą opowieść o goniących za adrenaliną, wyobcowanych z codzienności postaciach, które ekscytuje tylko ryzyko, a pożądanie staje się dla nich drogą do samozniszczenia. Chłodna, metaliczna, wystylizowana adaptacja powieści J. G. Ballarda to wchodząca pod skórę – oraz głęboko w nasze umysły – wizja nowoczesności, w której potrzebujemy ekstremalnych bodźców, by cokolwiek poczuć.

Aktualnie w nawie Galerii EL prezentowana jest wystawa CRASH. Ekspozycja czerpie inspiracje z idei przedstawionych w filmie Cronenberga, takich jak doprowadzone do granic możliwości emocje, deformacja czy kolizja, i bada świat, w którym nadmiar bodźców prowadzi do znieczulenia. Pierwsza odsłona wystawy została zaprezentowana w BWA Tarnów.

Aleksandra Bielska – kulturoznawczyni, edukatorka i animatorka kultury. Ukończyła kulturoznawstwo ze specjalnością filmoznawstwo i wiedza o mediach na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe z organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej w łódzkiej szkole filmowej. Prowadzi projekty i warsztaty dla młodzieży i dorosłych, pracując m.in. z lokalnymi historiami, pamięcią miejską i materiałami archiwalnymi.

Kiedy: 13.11.2026 r. (piątek)

Godzina: 18

Cena: 13 zł – bilety w ograniczonej ilości do nabycia w kasie Galerii EL w dniu seansu

Miejsce: CS Galeria EL

Z powodu licznych scen nagości film przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich!