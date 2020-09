Promykowa oferta zajęć dla osób dorosłych

Zajęcia taneczne i fitnessowe: oferta Promyka jest dla tych, którzy chcą poczuć się lepiej na parkiecie, dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z tańcem, ale także dla pragnących poprawić kondycję. Zaczynamy już w czwartek 17 września. Uwaga! We wrześniu 2 tygodnie bezpłatnych zajęć.

Wbrew powszechnemu przekonaniu fitness to nie tylko ćwiczenia przy muzyce - bo jest to modne i dobrze widziane w towarzystwie. Fitness to coś więcej. Fitness to filozofia. To styl życia przejawiający się troską o własne zdrowie i sprawność fizyczną. Być fit to być aktywnym i zaangażowanym w pielęgnowanie własnego potencjału fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego. Stąd tak bogata oferta Promyka:

- Fit Ball - Fit Ball to ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dużych dmuchanych piłek, które pomogą wzmocnić mięśnie, poprawić równowagę oraz zachować prawidłową postawę. Zajęcia prowadzi Marta Pilipczuk

wtorek | godz. 18.30 – 19.25

czwartek | godz. 19.30 – 20.25

- Stay Fit - to ćwiczenia siłowe i wytrzymałościowe z wykorzystaniem własnej masy ciała oraz wspierane od czasu do czasu drobnymi obciążeniami. Podczas zajęć wykonywane będą ćwiczenia na stojąco i na macie. Tę formę aktywności oddaliśmy w ręce Adama Ogrodowczyka.

poniedziałek | godz. 20.00 – 20.55

środa | godz. 19.30-20.25

- Pilates -zajęcia łączą w sobie elementy jogi, baletu i ćwiczeń siłowych. Pozwalają w szybkim czasie wysmuklić całą sylwetkę, uzyskać płaski brzuch i zredukować tkankę tłuszczową. Prowadzenie zajęć - Paulina Czyżyk

czwartek | godz. 18.30 – 19.25

- Tai-Chi - obecnie określane jest jako chińska gimnastyka zdrowotna oraz medytacja w ruchu. Jest to oryginalna i bezpieczna forma aktywności skierowana dla osób prowadzących siedzący tryb życia, którym brakuje ruchu oraz dla tych, którzy potrzebują relaksu i odskoczni od codziennej rutyny. Odróżnia się od innych form aktywności tym, że w trakcie ćwiczeń, na równi z ciałem, zaangażowany jest umysł. Za te ćwiczenia odpowiedzialny będzie Rafał Szulkowski.

piątek | godz. 20.15 – 21.10

Okazji do tańczenia jest wiele. A wielu z nas wciąż na parkiecie czuje się obco. Właśnie dla takich osób jest kurs tańca towarzyskiego, który może być odpowiedzią na pytanie: jak zatańczyć z dowolną osobą do każdej muzyki i przy tym czuć się pewnie!? Pamiętaj na rozwijanie umiejętności tanecznych nigdy nie jest za późno.

- Taniec towarzyski - to mieszanka tańców z całego świata. Z nami odbędziesz taneczną podróż do Hiszpanii, Argentyny, Brazylii, Wiednia, Anglii i na Kubę. Na kursach realizowany jest Światowy Program Taneczny, czyli wszystkie tańce, które mogą być przydatne w życiu codziennym. Nauką będą objęte tańce standardowe – walc angielski, tango, walc wiedeński, quickstep, a na wyższych poziomach foxtrot, oraz tańce latynoamerykańskie – samba, rumba, cha cha, jive i dodatkowo paso doble. Kurs poprowadzi Ewa Czyżyk

sobota | godz. 15.45 – 17.15

- Lady Latino -to mieszanka tańców latynoamerykańskich takich jak salsa, cha-cha, samba, rumba. Zajęcia pozwolą paniom poczuć się kobieco, zmysłowo, a jednocześnie poprawić i utrzymać kondycję oraz smukłą sylwetkę. W świat latynowskich rytmów wprowadzać będzie Marta Pilipczuk.

wtorek | godz. 19.30 – 20.25

czwartek | godz. 20.30-21.25

miejsce | Centrum Tańca „Promyk” ul. Browarna 80, Elbląg

zapisy| biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16

tel. +48 55 611 01 30/40,

tel. kom. +48 609 977 220

e-mail: promyk@swiatowid.elblag.pl

http://www.promyk.elblag.pl/pl/