Proste rzeczy w Kinie Światowid

Ucieczka z miejskiej dżungli to dopiero początek, zwłaszcza wtedy, gdy zabieramy ze sobą bagaż nierozwiązanych spraw rodzinnych. Oto punkt wyjścia w Prostych rzeczach, pełnym czułości filmie Grzegorza Zaricznego. Seanse w Kinie Światowid od 4 do 17 czerwca w Kinie Światowid.

W Prostych rzeczach, czułej opowieści o poszukiwaniu życiowych fundamentów, Grzegorz Zariczny podpatruje autentyczną relację Błażeja, Magdy i ich córki Ali, wprowadzając do historii katalizator w postaci fikcyjnego wujka (Tomasz Schimscheiner) – brata zmarłego ojca Błażeja, który pojawia się, by pomóc młodym w remoncie wiejskiego domu. To punkt wyjścia do refleksji nad rodzinnymi relacjami i uporządkowania bolesnych spraw z przeszłości. Zariczny w umiejętny sposób zderza tu słodko-gorzką codzienność z bezmiarem uniwersalnych problemów.

Reżyseria: Grzegorz Zariczny

Obsada: Błażej Kitowski, Magdalena Sztorc,Tomasz Schimscheiner, Alicja Kitowska

Produkcja: Polska 2020

Czas: 84 min

Bilety na film można nabyć: online, w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30, w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 . Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.