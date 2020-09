Kończy się wyjątkowy wrzesień w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Czwarty i ostatni wernisaż w ramach cyklu ARTystyczne czwARTki już 24 września o godz. 17. Zapraszamy na wystawę trzech artystów z Danii: Michaela Nielsena, Martina Kunzendorfa i Thomasa Johansena.

Pomimo różnych zainteresowań trzech artystów posiada wspólną pasję, jaką jest doświadczanie duńskiej natury. Starają się uwieczniać jej ulotność i tajemnice. Na wystawie „Przebłyski natury” zobaczymy ich najlepsze zdjęcia w których dzielą się „dzikimi” momentami Danii. Żyjemy w świecie, w którym skupiamy się na chaotycznej i stresującej drodze do sukcesu. „Przebłyski natury” to przypomnienie i zarazem pretekst do dyskusji o roli natury w życiu każdego człowieka.



O autorach:

Michael Lindholm Nielsen - astronom, fotograf. Pracował dla ESA (European Space Agency) i obserwatorium w Brorfelde - w obu miejscach jako astronom. Obecnie jest właścieielm firmy skupiającej się na astronomii i fotografii nocnej.

Martin Kunzendorf - pisarz, artysta. Pracuje jako fotograf freelancer, konsultant wystawienniczy i artysta sztuk wizualnych. Z jego usług korzystają m.in. obserwatorium w Brorfelde, duńska telewizja publiczna czy Duńska Agencja Ochrony Środowiska

Thomas Johannes Juel Johansen - przewodnik i anegdociarz. Pracował w muzeum mórz duńskich, następnie w muzeum duńskiej geologii. Obecnie pracuje w obserwatorium w Brorfelde. Dodatkowo zajmuje się propagowaniem duńskich mórz, natury jadalnej i opowiadaniem historii.

Wernisaż wystawy 24 września, godz. 17, Galeria Nobilis CSE „Światowid” Wystawa będzie czynna do końca roku.