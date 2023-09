Przedłużony termin przyjmowania prac do Konkursu Literackiego

Mistrzowie pióra, którzy nie złożyli pracy do tegorocznej edycji Konkursu Literackiego mają na to jeszcze szansę. Przedłużamy przyjmowanie prac elbląskich miłośników słowa, z dorobkiem mniejszym bądź większym do końca września.

Dokładne informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy i załączniki znajdują się w linku. Prace literackie wraz dokumentami składa się w biurze Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, ul. Związku Jaszczurczego 17, pok. 34. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa 29 września. Do dzieła!



Anna Pawelec, Fundacja Elbląg