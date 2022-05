Przegląd Zespołów Seniorskich w „Światowidzie”

Wspólne muzykowanie, integracja, możliwość zademonstrowania swoich umiejętności – to od lat przyciąga seniorów do Światowida. Każdego roku udowadniają, że wiek to tylko liczba, a wigoru i radości z życia mogłoby pozazdrościć im wielu młodych ludzi. 30 maja (poniedziałek) 2022 odbędzie się kolejna edycja imprezy.

Przed nami kolejna edycja Przeglądu Zespołów Seniorskich, który od lat odbywa się pod hasłem „Co nam w duszy gra…”. Już 30 maja (poniedziałek) o godz. 9.30 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na dużej sali kina zaprezentują się wokaliści i muzycy, a zgromadzoną publiczność rozbawiać będą kabareciarze. - Światowid realizuje założenia polityki senioralnej – mówi Magdalena Czarnocka-Kaptur, zastępca dyrektora CSE „Światowid” w Elblągu. - Wiele starszych osób pragnie utrzymywać i rozwijać swą aktywność, co umożliwia im właśnie udział w rozmaitych programach artystycznych i kulturalnych. Cieszymy się że po okresie pandemii seniorzy znów będą mieli przestrzeń do prezentacji swoich pasji i talentów – dodaje Magdalena Czarnocka-Kaptur. - Co roku na scenie prezentują się zespoły artystyczne działające przy Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w klubach osiedlowych oraz domach, czy ośrodkach wsparcia dla osób starszych – mówi Magdalena Czarnocka-Kaptur. Wstęp na Przegląd Zespołów Seniorskich jest bezpłatny, jednak organizatorzy zastrzegają, że ilość miejsc jest ograniczona. Impreza potrwa do ok. godz. 13.00. Organizatorami Przeglądu Zespołów Seniorskich są CSE „Światowid” w Elblągu oraz pełnomocnik prezydenta Elbląga ds. seniorów.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu