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Igor Komorowski młodzieżowym wicemistrzem świata!

 Elbląg, Młodzieżowy wicemistrz świata Igor Komorowski
Młodzieżowy wicemistrz świata Igor Komorowski (fot. Sebastian Malicki, arch. portEl.pl)

To był wieczór pełen wzruszeń dla kibiców Silvanta Elbląg. Igor Komorowski wraca z Kanady ze srebrnym medalem Młodzieżowych Mistrzostw Świata! Tuż za podium rywalizację na 1000 metrów ukończyła Julia Piasecka.

Piątkowy (3 lipca) wieczór na przystani przy ul. Radomskiej w Elblągu wypełniły gigantyczne emocje. W sali konferencyjnej panował tłok. Zawodnicy, trenerzy, działacze i sympatycy elbląskiego klubu z zapartym tchem wpatrywali się w ekran, na którym transmitowano Mistrzostwa Świata Młodzieżowców i Juniorów w sprincie kajakowym. W kanadyjskim Halifax o medale walczyli dziś zawodnicy Silvanta Elbląg: młodzieżowiec Igor Komorowski i juniorka Julia Piasecka. Zgromadzeni na przystani doskonale wiedzieli, ile łez, potu i wyrzeczeń kosztuje przepustka na imprezę tej rangi.

Wychowanek elbląskiego klubu wchodzi w skład polskiej czwórki na 500 metrów. Przypomnijmy: Igor Komorowski to aktualny wicemistrz kraju seniorów w tej konkurencji. Obok niego w osadzie siedzą Alex Borucki, Mikołaj Walulik i Jarosław Kajdanek. Polacy zaczęli z przytupem – w środę (1 lipca) wygrali swój bieg eliminacyjny z czasem 1:26.24 i bezpośrednio awansowali do finału A.

O godzinie 20 czasu polskiego kamera w końcu pokazała biało-czerwoną osadę. Na przystani zapadła cisza. W ubiegłym roku Przemek Rojek na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata był czwarty w dwójce na 500 metrów – wtedy do podium zabrakło mu zaledwie 0,72 sekundy. Dziś Przemek, który wyrósł już z wieku młodzieżowca, mocno trzymał kciuki za klubowego kolegę.

Wystartowali! Na przystani rozległ się ogłuszający doping. Polacy od początku płynęli w czołówce, a w połowie dystansu zameldowali się na drugim miejscu. I tego srebra nie oddali już do końca! Na metę wpadli z czasem 1:26.58, tracąc tylko 0,57 sekundy do zwycięskich Węgrów. Brązowy medal przypadł Niemcom. Na przystani wybuchł szał radości, a wzruszony tata nowego wicemistrza świata odbierał zasłużone gratulacje.

- Szczęście wróciło do Silvanta. Rok temu Przemkowi Rojkowi zabrakło niewiele, dziś mamy srebrny medal Mistrzostw Świata — mówił szczęśliwy Wojtek Załuski, trener i prezes elbląskiego klubu. - Ogromnie się cieszymy z sukcesu Igora. Chłopaki pokazali naprawdę wysoki poziom, w tej czwórce jechała niesamowicie mocna ekipa.

Około pół godziny później niewiele zabrakło do drugiego elbląskiego medalu na kanadyjskim torze. Julia Piasecka w kategorii juniorek wystartowała w finale A w jedynkach na 1000 metrów. Przypomnijmy, że kajakarka Silvanta to świeżo upieczona wicemistrzyni Polski seniorów w tej konkurencji. Do medalowego biegu przebijała się przez eliminacje (w których zajęła czwarte miejsce) oraz półfinał, który efektownie wygrała.

W finale dość długo płynęła na piątej pozycji. Fantastyczny finisz dał jej czwarte miejsce z czasem 4:18.78. Do brązowego medalu zabrakło tylko 0,9 sekundy. Złoto wywalczyła Czeszka Barbora Janotova, srebro Włoszka Anastasia Insabella, a brąz Węgierka Nora Kalmar.

To jednak nie koniec emocji! W sobotę (4 lipca) Julia Piasecka powalczy o medal w jedynkach na 500 metrów (start finału po godzinie 20 czasu polskiego), natomiast w niedzielę wystartuje w mikście na 5000 metrów w osadzie z Adamem Kuścińskim (start po godzinie 19). Trzymamy kciuki!

SM

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