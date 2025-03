Przepiękne w Kinie dla Dorosłych

Film „Przepiękne” to kolejny tytuł, który pojawi się w cyklu „Wtorkowe kino dla dorosłych”. Kino Światowid zaprasza na projekcję 11 marca o 12.

Wtorkowe kino dla dorosłych” to specjalne projekcje filmów polskich, z dubbingiem lub lektorem odbywające się w wybrane dni (dwa raz w miesiącu) o godzinie 12.00, w promocyjnej cenie – 13 złotych.

"Przepiękne!", reż. Katia Priwieziencew

Film "Przepiękne!” opowiada historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą. Magda, próbuje pogodzić wychowanie dwójki małych dzieci z prowadzeniem domu, a jednocześnie pragnie wrócić do pracy i realizować swoje zawodowe ambicje. Basia, skryta za murem nieufności, za wszelką cenę unika miłości, choć bardzo jej pragnie. Krysia, po trzydziestu latach małżeństwa, chce czerpać z życia pełnymi garściami, nawet jeśli jej mąż nie podziela jej entuzjazmu. Agata, odnosząca sukcesy bizneswoman, nie potrafi odnaleźć nici porozumienia z nastoletnią córką. Julia jest gotowa poświęcić wszystko, by przedłużyć swoją karierę w branży, która ceni tylko młodość i urodę. A mała Tosia ? Ona po prostu szuka odpowiedzi na wielkie pytania, które stawia przed nią życie.

Kolejny seans dla seniorów: 25 marca o 12.00 „Misie”