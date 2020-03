Przeszli po śladach kobiet

Bywalcy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, choć przeszli dziś przez znane sobie wystawy, obserwowali je przez pryzmat kobiecego wpływu na dzieje. W Dzień Kobiet, o „kobiecej stronie historii”, opowiadała dr Joanna Szkolnicka. Zobacz zdjęcia.

"Śladami kobiet” przeszło kilkudziesięciu mieszkańców naszego miasta. Goście muzeum mogli dowiedzieć się wiele o wpływie kobiet na historię, o tym, czym na przestrzeni wieków się zajmowały, jak się ubierały, jakie funkcje pełniły w rodzinach i społecznościach, w których żyły. Przejście po śladach kobiet uświadamia, jak bardzo odmienny byłby świat bez ich obecności, jak inna byłaby nasza codzienność.

- Ślady te, podobnie jak ślady życia i działalności kobiet w historii na przestrzeni tysiącleci, są często ukryte i niedostrzegalne na pierwszy rzut oka – podkreśla dr Joanna Szkolnicka.

Warto więc przyjrzeć im się z bliska.

- Widzimy przed sobą damski pas z XV w. – mówiła oprowadzająca przy jednej z ekspozycji. – Przypuszczamy, że był noszony do specjalnego typu sukni, wówczas bardzo modnego. Pas tego rodzaju był noszony pod biustem i miał dodawać wrażenie brzuszka. Suknia miała spływać luźno poniżej tego pasa. Średniowiecze było epoką pełną kontrastów, również w modzie. Z jednej strony kobieta w średniowieczu miała być szczupła, eteryczna, wiotka, ale płaski brzuch w modzie nie był. Na średniowiecznych rzeźbach widać, że kręgosłup, sylwetka, była często wygięta w kształt litery „S”. Widać to choćby na obecnym w gablocie obok kaflu przedstawiającym Najświętszą Maryję Pannę – mówiła Joanna Szkolnicka, która przy kolejnych ekspozycjach wyjaśniała, jak w ciągu wieków zmieniały się trendy dotyczące wyglądu. Wpływ na to niejednokrotnie miały wydarzenia historyczne, choćby wybuch I wojny światowej, podczas której kobiety zastąpiły walczących na froncie mężczyzn w pracach, które do tej pory zwykli wykonywać tylko oni.

Odwiedzający w niedzielę muzeum mogli też posłuchać o kobietach, które zakładały własne biznesy, pisały książki i miały znaczny wpływ na rozwój społeczności, w których żyły. Nie brakowało licznych ciekawostek. Czy baby pruskie przedstawiają kobiety? Czy palenie fajki było czynnością zarezerwowaną dla mężczyzn? Kiedy z użytku wyszły gorsety? To tylko niektóre tematy poruszane w trakcie zwiedzania.

Kobiecych kart historii, odkrywanych przed gośćmi muzeum przez dr Szkolnicką, było znacznie więcej. Warto więc zaznaczyć, że na dzisiejsze podążanie śladami kobiet w Muzeum Archeologiczno-Historycznym obowiązywał wstęp wolny.